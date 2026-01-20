Serghei Lavrov afirmă că Groenlanda nu este o „parte naturală” a Danemarcei. „Nu-i așa?”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presă după discuțiile cu omologul său turc, Hakan Fidan, la Casa de Recepție a Ministerului rus de Externe, Moscova, 27 mai 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei și că problema fostelor teritorii coloniale devine din ce în ce mai acută, informează Reuters.

Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește controlul deplin al SUA asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, situat strategic și bogat în resurse naturale, din motive de securitate națională. Sâmbătă, el a anunțat impunerea de tarife vamale asupra importurilor care vin țările europene membre NATO ce se opun unei potențiale preluări a insulei arctice de către SUA.

Rusia a reacționat cu satisfacție la diviziunea crescândă dintre SUA și Europa cu privire la Groenlanda, dar s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova caută, de asemenea, să preia controlul asupra insulei.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți la Moscova, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că Rusia nu are niciun interes să se amestece în afacerile Groenlandei și că Washingtonul știe că Moscova nu are intenția de a prelua controlul asupra insulei arctice.

„În principiu, Groenlanda nu face parte în mod natural din Danemarca, nu-i așa?”, a afirmat Lavrov.

„Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nici o parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt acum obișnuiți cu asta și se simt confortabil este o altă chestiune”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Țările europene au transmis că anunțul lui Trump privind tarifele vamale ar încălca acordul comercial încheiat cu administrația de la Washington anul trecut. Liderii UE urmează să discute posibile represalii la un summit convocat de urgență la Bruxelles, joi.

Între timp, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acestui acord comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, după cum au confirmat marți principalele grupuri politice din Legislativul comunitar.

Încheiat în vară, acordul prevedea taxe vamale de 15% pentru exporturile europene către Statele Unite, dar eliminarea taxelor privind exporturile americane către UE. UE a acceptat acest acord după ce mai multe state membre au preferat să evite un război de comercial de durată cu SUA. Politicienii europeni au fost însă criticați pentru că au cedat în fața presiunilor SUA.