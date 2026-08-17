Gestul de sfidare al ambasadorului Japoniei la Moscova care l-a indignat pe Lavrov. „Au depășit cu mult limitele bunului simț”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a denunțat luni faptul că ambasadorul Japoniei la Moscova nu a găsit timp, deocamdată, să răspundă convocării la Ministerul rus de Externe pentru a aborda conflictul diplomatic provocat de prima vizită a președintelui Vladimir Putin în Insulele Kurile, revendicate de Japonia, informează agenția spaniolă de presă EFE.

La Ambasada Japoniei „au explicat că nu poate veni nici vineri și nici luni, adică astăzi (….). Oricum ar fi, l-am convocat. Trebuie să vină la Ministerul de Externe”, a insistat Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă.

Serghei Lavrov a subliniat că Moscova dorește să abordeze cu șeful misiunii diplomatice nipone „cum trebuie să-și organizeze activitatea în țara de reședință, prin respectarea legilor și procedurilor în vigoare pentru diplomații străini în țara gazdă, în acest caz, Rusia”, arătându-se deranjat că ambasada japoneză a invitat recent o delegație de oameni de afaceri niponi fără a informa partea rusă, potrivit Agerpres.

De asemenea, ministrul rus de Externe a criticat reacția autorităților japoneze față de vizita lui Putin de joia trecută pe insula Iturup, cea mai mare dintre cele patru insule care alcătuiesc lanțul Kurilelor de Sud, denumite de Tokyo „Teritoriul de Nord”, care a administrat întregul arhipelag până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Colegii noștri japonezi, vecinii noștri, desigur, au depășit cu mult limitele bunului simț prin declarațiile absolut inacceptabile potrivit cărora președintele rus nu poate vizita o oarecare parte a teritoriului Federației Ruse”, a declarat Serghei Lavrov.

Potrivit Kremlinului, Putin s-a întâlnit pe 13 august cu locuitorii insulei Iturup (cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori), unde a făcut apel să nu fie uitați cei căzuți în operațiunea care a avut loc în septembrie 1945, ultima mare bătălie a Armatei Roșii în cel de-al Doilea Război Mondial.

Guvernul japonez nu a întârziat să protesteze împotriva vizitei lui Putin în Iturup (denumită Etorofu de către Japonia), eveniment pe larg reflectat de presa niponă.

Japonia l-a convocat pe ambasadorul rus la Tokyo, Nikolai Nozdriev, căruia ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, i-a adresat un „protest energic”.

La rândul ei, șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, calificase vizita lui Putin drept „absolut inacceptabilă”, afirmând că liedrul de la Kremlin „rănește sentimentele poporului japonez”.

Relațiile ruso-japoneze sunt marcate de tensiuni legate de patru din insulele Kurile ocupate de armata sovietică în 1945, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial.