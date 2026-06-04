Ieșire fermă a lui Lavrov: „Războiul lui Biden” este acum „războiul lui Trump”

Serghei Lavrov, la sediul Ministerului rus de Externe, Moscova, pe 18 februarie 2026. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio în sprijinul Ucrainei demonstrează că ceea ce Moscova a numit cândva „războiul lui Biden” a devenit acum „războiul lui Trump”, a spus joi șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, potrivit agenției de presă de stat RIA.

Lavrov a mai fost citat spunând că luptele din Ucraina s-ar fi încheiat deja dacă SUA ar fi căutat cu adevărat un acord de pace, notează Reuters.

Rubio a spus miercuri, în fața unei subcomisii a Senatului american, că vor apărea „destul de curând” vești despre suma de 400 de milioane de dolari pe care Congresul a aprobat-o pentru nevoile legate de Ucraina, dar care a fost reținută până acum la Departamentul Apărării (Pentagon).

Comentariile lui Rubio în sprijinul Ucrainei demonstrează că nu există diferențe fundamentale între abordările SUA și cele europene, a mai declarat Lavrov, potrivit RIA.

Rubio, îngrijorat de riscul unei „escaladări” a războiului din Ucraina

Tot miercuri în fața subcomisiei parlamentare, șeful diplomației americane s-a arătat de riscul unei „escaladări” în războiul dintre Rusia și Ucraina, după atacul cu drone ucrainene care a lovit facilități energetice și militare din Sankt Petersburg, în Rusia.

„Ceea ce s-a schimbat în ultimele luni este că Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă în efectuarea de atacuri cu rază lungă de acțiune, adânc în teritoriul rus”, a declarat secretarul de stat.

„Cred că acesta este unul dintre motivele care ne amintesc de ce este important să încercăm să punem capăt acestui război, dacă putem, deoarece riscul de escaladare este real, mai real decât era acum doi ani”, a adăugat Rubio.

Aceasta a fost prima reacție a Statelor Unite după atacurile reciproce ale Rusiei și Ucrainei din ultimele zile, în ciuda faptului că Rubio a fost supus întrebărilor timp de mai multe ore în cadrul audierilor parlamentare în care subiectul războiului din Ucraina a fost în mare măsură ignorat, au relatat AFP și Agerpres.

Marți, un atac masiv cu drone și rachete rusești a provocat moartea a 23 de persoane la Kiev și în orașul industrial Dnipro, în zona de centru-est a Ucrainei.

`În prezent, niciuna dintre cele două părți nu este dispusă la concesiile necesare pentru a restabili pacea, în special din partea rusă”, a subliniat Rubio, adăugând că Statele Unite rămân „pregătite să joace orice rol posibil în acest context pentru a restabili pacea”.

Vorbind în fața unei alte comisii miercuri dimineață, șeful diplomației americane a admis că „perspectivele nu par foarte bune în ceea ce privește dorința vreuneia dintre părți de a face concesiile necesare pentru a ajunge la un acord”.

Washingtonul a purtat fără succes o serie de negocieri cu ucrainenii și rușii, discuții care se află în impas.

Aleșii democrați l-au criticat dur pe Rubio cu privire la scutirea temporară a petrolului rusesc de la sancțiunile americane, subliniind că aceasta finanțează mașinăria de război a Rusiei.

Washingtonul a introdus această derogare în martie, în încercarea de a tempera explozia prețurilor la petrol survenită în urma războiului din Orientul Mijlociu. Aceasta a fost deja prelungită de mai multe ori.

Sancțiunile americane aveau ca scop secătuirea veniturilor provenite din petrolul rusesc și, prin urmare, a acestei surse de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina.