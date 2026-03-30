Serial despre Jeffrey Epstein, cu o actriță premiată cu Oscar și Emmy. Anunțul făcut de Sony Pictures

Poză a lui Jeffrey Epstein, distribuită de Departamentul de Justiție din SUA. Sursă foto: Handout / AFP / Profimedia

Sony Pictures Television a anunțat că le va propune potențialilor clienți un proiect de serial despre defunctul Jeffrey Epstein, finanțist american căzut în dizgrație după valul de acuzații de infracțiuni sexuale. În serie, care încă nu are un titlu și nu a intrat în producție, va apărea și Laura Dern, actriță distinsă cu premii Oscar și Emmy, potrivit The Hollywood Reporter.

Laura Dern, care va fi și producător executiv, va juca rolul lui Brown, reportera de investigații de la Miami Herald care a stat pe urmele lui Epstein când nu o făcea nimeni, a scris The Guardian.

Scenariul va avea la bază chiar cartea lui Brown din 2021, „Perversion of Injustice: The Jeffrey Epstein Story”.

Sharon Hoffman (Mrs. America, House of Cards) va adapta cartea pentru micile ecrane și va coordona viitoarea producție TV alături de Eileen Myers (American Hostage, Masters of Sex), potrivit Variety.

Printre producătorii executivi ai seriei limitate se va regăsi și renumitul cineast Adam McKay, scenarist și regizor al filmului Don’t Look Up și producător executiv al seriei Succesion de la HBO.

Seria limitată va avea în centru „o relatare explozivă”

Serialul va oferi „o relatare explozivă a unui reporter de investigație care dezvăluie acordul secret de recunoaștere a vinovăției dintre Epstein și procurorii federali”, spun cei de la Sony Pictures în descrierea oficială, potrivit Agerpres.

„Bazându-se pe experiența lui Brown ca reporter inovator pentru Miami Herald, cartea și serialul în format limitat prezintă ancheta ei neobosită, care a durat ani întregi, a identificat 80 de victime, a convins supraviețuitori-cheie să depună mărturie și a dus la arestarea lui Epstein și a lui Ghislaine Maxwell”, conform descrierii.

Multiple nominalizări la Oscar și Emmy pentru Laura Dern

Laura Dern a fost nominalizată de nouă ori la premiile Emmy, iar în 2017 a primit distincția pentru cea mai bună actriță în rol secundar, după rolul jucat în seria Big Little Lies.

La premiile Oscar a fost nominalizată de trei ori și a câștigat o statuetă în 2020, tot pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, de această dată pentru interpretarea sa din Marriage Story. De-a lungul carierei a mai apărut în producții ca Jurassic Park, Little Women și Star Wars: The Last Jedi.