Serialul care a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile Emmy, „Oscarurile televiziunii”. Lista completă
Ziua anunțării nominalizărilor la Premiile Emmy a fost una excelentă pentru serialul „The Pitt” și o altă serie apreciată de pe platforma HBO Max, platforma de streaming ale cărei producții au obținut cele mai multe nominalizări la ediția din 2026 a premiilor considerate „Oscarurile televiziunii”, relatează Variety.
„The Pitt”, serialul medical de succes de pe HBO Max – câștigătorul en titre al premiului Emmy pentru cel mai bun serial de dramă – a condus detașat clasamentul nominalizărilor în 2026, cu nu mai puțin de 25 de nominalizări.
A fost nomianlizat din nou inclusiv la categoria pentru cel mai bun serial dramatic, precum și la alte 13 premii. Starul Noah Wyle a fost încă o dată nominalizat la categoria pentru cel mai bun actor în rol principal. „The Pitt” aproape că și-a dublat numărul nominalizărilor față de ediția de anul trecut, când a obținut 13.
„The Pitt” a fost urmat îndeaproape de „Hacks”, un alt serial de succes de pe HBO Max. Acesta a obținut 24 de nominalizări pentru al cincilea sezon al său, cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru o comedie. „Hacks” a depășit foștii deținători ai recordului – „The Bear” și „The Studio” – care obținuseră câte 23 de nominalizări.
Actrița Jean Smart este acum în cărți pentru a câștiga al cincilea său premiu Emmy pentru interpretarea din acest serial și al optulea din carieră, ceea ce ar aduce-o la egalitate cu actrițele care dețin cele mai multe premii Emmy pentru interpretare din istorie – Cloris Leachman și
Julia Louis-Dreyfus.
Serialele HBO domină autoritar nominalizările pentru Premiile Emmy din 2026
O reușită remarcabilă a fost înregistrată și de serialul debutant „Widow’s Bay”, o comedie horror de la Apple TV, platformă de streaming care nu este prezentă în România. Acesta a obținut 19 nominalizări la Premiile Emmy.
La categoria miniserii/serii antologice, cele mai multe nominalizări au revenit celui de-al doilea sezon al serialului „Beef” de pe Netflix, care a obținut 16 nominalizări.
Per ansamblu, datorită succesului serialelor „The Pitt”, „Hacks” și „DTF St. Louis” (13 nominalizări), HBO Max a dominat detașat clasamentul nominalizărilor din partea platformelor de streaming, cu aproximativ 122 de nominalizări.
Sunt totuși cu câteva mai puține față de anul trecut, când HBO Max a stabilit un record absolut de 142 de nominalizări la Premiile Emmy.
Gala din 2026 a Premiilor Emmy va avea loc în data de 14 septembrie, de la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Gazda ceremoniei de anul acesta va fi Mariska Hargitay, producător executiv și vedetă a serialului „Law & Order: SVU”. Va fi pentru prima dată în ultimii 15 ani când o femeie prezintă gala.
Lista completă a nominalizărilor pentru principalele categorii ale Premiilor Emmy din 2026
Amintim că în România producțiile platformei Hulu și ale televiziunii FX sunt difuzate în streaming pe Disney+, în timp ce majoritatea producțiilor Peacock pot fi văzute pe SkyShowtime.
Cel mai bun serial de dramă:
- „The Diplomat” (Netflix);
- „The Gilded Age” (HBO Max);
- „A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max);
- „Paradise” (Hulu);
- „Paradise” (Hulu);
- „The Pitt” (HBO Max);
- „Pluribus” (Apple TV);
- „Slow Horses” (Apple TV);
- „Your Friends and Neighbors” (Apple TV).
Cel mai bun serial de comedie
- „Abbott Elementary” (ABC);
- „The Bear” (FX);
- „Hacks” (HBO Max);
- „Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV);
- „Nobody Wants This” (Netflix);
- „Only Murders in the Building” (Hulu);
- „Shrinking” (Apple TV);
- „Widow’s Bay” (Apple TV).
Cel mai bun serial limitat sau de antologie:
- „All Her Fault” (Peacock);
- „The Beast in Me” (Netflix);
- „Beef” (Netflix);
- „DTF St. Louis” (HBO Max);
- „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX).
Cel mai bun actor principal într-un serial de dramă:
- Sterling K. Brown, „Paradise”;
- Gary Oldman, „Slow Horses”;
- Mark Ruffalo, „Task”;
- Rufus Sewell, „The Diplomat”;
- Noah Wyle, „The Pitt”.
Cea mai bună actriță principală într-un serial de dramă:
- Carrie Coon, „The Gilded Age”;
- Chase Infiniti, „The Testaments”;
- Keri Russell, „The Diplomat”;
- Rhea Seehorn, „Pluribus”;
- Zendayas, „Euphoria”.
Cel mai bun actor principal într-un serial de comedie:
- Yahya Abdul-Mateen II, „Wonder Man”;
- Steve Carell, „Rooster”;
- Matthew Rhys, „Widow’s Bay”;
- Jason Segel, „Shrinking”;
- Martin Short, „Only Murders in the Building”.
Cea mai bună actriță principală într-un serial de comedie:
- Quinta Brunson, „Abbott Elementary”;
- Ayo Edebiri, „The Bear”;
- Elle Fanning, „Margo’s Got Money Troubles”;
- Lisa Kudrow, „The Comeback”;
- Jean Smart, „Hacks”.
Cel mai bun actor într-un serial limitat sau de antologie:
- Riz Ahmed, „Bait”;
- Jason Bateman, „Black Rabbit”;
- Charlie Hunnam, „Monster: The Ed Gein Story”;
- Oscar Isaac, „Beef”;
- Matthew Rhys, „The Beast in Me”.
Cea mai bună actriță într-un serial limitat sau de antologie:
- Claire Danes, „The Beast in Me”;
- Sally Field, „Remarkably Bright Creatures”;
- Carey Mulligan, „Beef”;
- Sarah Pidgeon, „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”;
- Sarah Snook, „All Her Fault”.