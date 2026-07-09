Serialul care a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile Emmy, „Oscarurile televiziunii”. Lista completă

Ziua anunțării nominalizărilor la Premiile Emmy a fost una excelentă pentru serialul „The Pitt” și o altă serie apreciată de pe platforma HBO Max, platforma de streaming ale cărei producții au obținut cele mai multe nominalizări la ediția din 2026 a premiilor considerate „Oscarurile televiziunii”, relatează Variety.

„The Pitt”, serialul medical de succes de pe HBO Max – câștigătorul en titre al premiului Emmy pentru cel mai bun serial de dramă – a condus detașat clasamentul nominalizărilor în 2026, cu nu mai puțin de 25 de nominalizări.

A fost nomianlizat din nou inclusiv la categoria pentru cel mai bun serial dramatic, precum și la alte 13 premii. Starul Noah Wyle a fost încă o dată nominalizat la categoria pentru cel mai bun actor în rol principal. „The Pitt” aproape că și-a dublat numărul nominalizărilor față de ediția de anul trecut, când a obținut 13.

„The Pitt” a fost urmat îndeaproape de „Hacks”, un alt serial de succes de pe HBO Max. Acesta a obținut 24 de nominalizări pentru al cincilea sezon al său, cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru o comedie. „Hacks” a depășit foștii deținători ai recordului – „The Bear” și „The Studio” – care obținuseră câte 23 de nominalizări.

Actrița Jean Smart este acum în cărți pentru a câștiga al cincilea său premiu Emmy pentru interpretarea din acest serial și al optulea din carieră, ceea ce ar aduce-o la egalitate cu actrițele care dețin cele mai multe premii Emmy pentru interpretare din istorie – Cloris Leachman și

Julia Louis-Dreyfus.

Serialele HBO domină autoritar nominalizările pentru Premiile Emmy din 2026

O reușită remarcabilă a fost înregistrată și de serialul debutant „Widow’s Bay”, o comedie horror de la Apple TV, platformă de streaming care nu este prezentă în România. Acesta a obținut 19 nominalizări la Premiile Emmy.

La categoria miniserii/serii antologice, cele mai multe nominalizări au revenit celui de-al doilea sezon al serialului „Beef” de pe Netflix, care a obținut 16 nominalizări.

Per ansamblu, datorită succesului serialelor „The Pitt”, „Hacks” și „DTF St. Louis” (13 nominalizări), HBO Max a dominat detașat clasamentul nominalizărilor din partea platformelor de streaming, cu aproximativ 122 de nominalizări.

Sunt totuși cu câteva mai puține față de anul trecut, când HBO Max a stabilit un record absolut de 142 de nominalizări la Premiile Emmy.

Gala din 2026 a Premiilor Emmy va avea loc în data de 14 septembrie, de la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Gazda ceremoniei de anul acesta va fi Mariska Hargitay, producător executiv și vedetă a serialului „Law & Order: SVU”. Va fi pentru prima dată în ultimii 15 ani când o femeie prezintă gala.

Lista completă a nominalizărilor pentru principalele categorii ale Premiilor Emmy din 2026

Amintim că în România producțiile platformei Hulu și ale televiziunii FX sunt difuzate în streaming pe Disney+, în timp ce majoritatea producțiilor Peacock pot fi văzute pe SkyShowtime.

Cel mai bun serial de dramă:

„The Diplomat” (Netflix);

„The Gilded Age” (HBO Max);

„A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max);

„Paradise” (Hulu);

„Paradise” (Hulu);

„The Pitt” (HBO Max);

„Pluribus” (Apple TV);

„Slow Horses” (Apple TV);

„Your Friends and Neighbors” (Apple TV).

Cel mai bun serial de comedie

„Abbott Elementary” (ABC);

„The Bear” (FX);

„Hacks” (HBO Max);

„Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV);

„Nobody Wants This” (Netflix);

„Only Murders in the Building” (Hulu);

„Shrinking” (Apple TV);

„Widow’s Bay” (Apple TV).

Cel mai bun serial limitat sau de antologie:

„All Her Fault” (Peacock);

„The Beast in Me” (Netflix);

„Beef” (Netflix);

„DTF St. Louis” (HBO Max);

„Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX).

Cel mai bun actor principal într-un serial de dramă:

Sterling K. Brown, „Paradise”;

Gary Oldman, „Slow Horses”;

Mark Ruffalo, „Task”;

Rufus Sewell, „The Diplomat”;

Noah Wyle, „The Pitt”.

Cea mai bună actriță principală într-un serial de dramă:

Carrie Coon, „The Gilded Age”;

Chase Infiniti, „The Testaments”;

Keri Russell, „The Diplomat”;

Rhea Seehorn, „Pluribus”;

Zendayas, „Euphoria”.

Cel mai bun actor principal într-un serial de comedie:

Yahya Abdul-Mateen II, „Wonder Man”;

Steve Carell, „Rooster”;

Matthew Rhys, „Widow’s Bay”;

Jason Segel, „Shrinking”;

Martin Short, „Only Murders in the Building”.

Cea mai bună actriță principală într-un serial de comedie:

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”;

Ayo Edebiri, „The Bear”;

Elle Fanning, „Margo’s Got Money Troubles”;

Lisa Kudrow, „The Comeback”;

Jean Smart, „Hacks”.

Cel mai bun actor într-un serial limitat sau de antologie:

Riz Ahmed, „Bait”;

Jason Bateman, „Black Rabbit”;

Charlie Hunnam, „Monster: The Ed Gein Story”;

Oscar Isaac, „Beef”;

Matthew Rhys, „The Beast in Me”.

Cea mai bună actriță într-un serial limitat sau de antologie: