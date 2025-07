Premiile Emmy 2025: Serialul „Severance”, marele favorit. Care sunt cele mai importante nominalizări

Nominalizările pentru ediția 77 a premiilor Primetime Emmy – cea mai importantă distincţie a televiziunii – au fost dezvăluite marţi, scrie News.ro. Thriller-ul psihologic „Severance”, de la Apple TV+, a fost cel mai nominalizat serial, înregistrând 27 de nominalizări, potrivit Academiei de Televiziune.

„Severance” este urmat de „The Penguin” de la HBO Max, cu 24 de nominalizări. „The Studio” şi „The White Lotus” s-au clasat la egalitate pe locul al treilea, cu câte 23 de nominalizări.

Printre reţele şi streameri, HBO Max a condus cu 142 de nominalizări totale, un nou record pentru platformă, urmat de Netflix cu 120 şi Apple TV+ cu 81.

Lista completă a nominalizaţilor a fost anunţată de vedeta din „Running Point” Brenda Song şi de actorul din „What We Do in the Shadows” Harvey Guillén.

Comediantul Nate Bargatze va fi gazda premiilor Emmy, difuzate în direct pe 14 septembrie pe CBS.

Cele mai importante nominalizări la premiile Primetime Emmy:

Cel mai bun serial de dramă:

„Andor”

„The Diplomat”

„The Last of Us”

„Paradise”

„The Pitt”

„Severance”

„Slow Horses”

„The White Lotus”

Cel mai bun serial de comedie:

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Hacks”

„Nobody Wants This”

„Only Murders in the Building”

„Shrinking”

„The Studio”

„What We Do in the Shadows”

Cea mai bună miniserie:

„Adolescence”

„Black Mirror”

„Dying for Sex”

„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

„The Penguin”

Cel mai bun actor în serial de dramă:

Sterling K. Brown, „Paradise”

Gary Oldman, „Slow Horses”

Pedro Pascal, „The Last of Us”

Adam Scott, „Severance”

Noah Wyle, „The Pitt”

Cea mai bună actrită în serial de dramă:

Kathy Bates, „Matlock”

Sharon Horgan, „Bad Sisters”

Britt Lower, „Severance“

Bella Ramsey, „The Last of Us”

Keri Russell, „The Diplomat”

Cea mai bună actriţă în serial de comedie:

Uzo Aduba, „The Residence”

Kristen Bell, „Nobody Wants This”

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, „The Bear”

Jean Smart, „Hacks”

Cel mai bun actor în serial de comedie:

Adam Brody, „Nobody Wants This”

Seth Rogen, „The Studio”

Jason Segel, „Shrinking”

Martin Short, „Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, „The Bear”

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film:

Colin Farrell, „The Penguin”

Stephen Graham, „Adolescence”

Jake Gyllenhaal, „Presumed Innocent”

Brian Tyree Henry, „Dope Thief”

Cooper Koch, „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film:

Cate Blanchett, „Disclaimer”

Meghann Fahy, „Sirens”

Rashida Jones, „Black Mirror”

Cristin Milioti, „The Penguin”

Michelle Williams, „Dying for Sex”