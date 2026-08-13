Serialul de acțiune care a urcat instant pe primul loc în topul celei mai accesibile platforme de streaming din România

La nici o zi de la lansarea sezonului 4, serialul „Reacher”, o producție inspirată din faimoasele romane ale scriitorului britanic Lee Child, a urcat direct pe locul 1 în clasamentul celor mai vizionate titluri ale momentului.

Producția Amazon a avut premiera miercuri pe platforma Prime Video. Pentru început, fanii pot urmări primele trei episoade din noul sezon, urmând ca restul să fie lansate săptămânal, în fiecare miercuri, până pe 16 septembrie.

Sezonul anterior s-a numărat printre cele mai urmărite titluri de pe platforma cu cel mai mic preț de abonament din România, conform publicației Variety.

Un nou caz, o nouă conspirație

Actorul Alan Ritchson revine în rolul lui Jack Reacher, un fost maior în poliția militară americană. Noul sezon este inspirat din romanul „Gone Tomorrow”, lansat în 2009, scrie revista Men’s Health.

„Când o întâlnire întâmplătoare cu un străin tulburat la metrou ia o întorsătură dramatică, Jack Reacher este atras într-un joc mortal care îl aduce față în față cu adversari nemiloși din cele mai înalte eșaloane ale puterii”, este descrierea oficială oferită de Prime Video.

Acțiunea debutează cu un eveniment tragic la care protagonistul este martor, aruncându-l pe Reacher în mijlocul unei conspirații de proporții în care sunt implicați oameni politici importanți.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru Screen Rant, Ritchson mărturisea că nu a filmat niciodată atât de multe scene de luptă, menționând că acest sezon stabiliește un adevărat record la capitolul acțiune prin comparație cu precedentele.

„Reacher”, aceeași rețetă ca până acum

Sezonul 4 păstrează rețeta de până acum și aduce o poveste complet independentă de aventurile anterioare ale eroului, alături de o distribuție aproape complet nouă.

Singurul personaj secundar cu o prezență recurentă până acum este Frances Neagley, interpretată de Maria Sten. Actrița va fi protagonista propriului serial spin-off, a cărui premieră este programată pentru sfârșitul acestui an.

Înainte ca povestea să fie adaptată sub formă de serial, celebrul personaj a fost interpretat de Tom Cruise în două producții: „Jack Reacher” (2012) și „Jack Reacher: Never Go Back” (2016).

Alan Ritchson aproape a ratat rolul principal din „Reacher”

Însă vedeta din „Top Gun” nu s-a bucurat de mare succes în rândul fanilor cărților scrise de Lee Child, principala nemulțumire fiind legată de fizicul său. Mai exact, înălțimea de doar 1,70 metri.

Deși Amazon s-a lăudat că serialul este unul dintre hiturile platformei, și Ritchson a povestit că a fost un pas, mai exact la cinci centrimetri, să rateze rolul lui Jack Reacher.

„Am fost respins chiar la începutul procesului de selecție, la fel ca toată lumea”, a spus el, „și cred că asta s-a întâmplat pentru că am 1,90 iar Reacher are 1,95”, a spus Ritchson la podcastul actorului Michael Rosenbaum, potrivit TV Line.

„Toată lumea încerca să aducă pe ecran o versiune cât mai autentică a personajului Reacher. Așa că, în mintea mea, există mereu o reținere când vine vorba de acest rol. A trebuit să lupt din greu pentru el”, a adăugat actorul american.