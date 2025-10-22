Serialul Netflix criticat de Pentagon a devenit printre cele mai urmărite ale platformei de streaming

Într-o mutare extrem de neobișnuită, Pentagonul a luat la țintă un serial lansat de Netflix luna aceasta și a criticat în termeni duri producția cu 8 episoade „Boots” lansată pe platforma de streaming. Însă serialul, o dramă militară inspirată din fapte reale, care urmărește povestea unui tânăr recrut gay, a fost un succes major printre abonații Netflix.

Secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a numit serialul lansat de Netflix pe 9 octombrie „gunoi woke” într-o declarație remisă revistei Entertainment Weekly joia trecută.

„Sub conducerea președintelui Trump și a secretarului [Pete] Hegseth, armata Statelor Unite revine la restaurarea spiritului de luptător. Standardele noastre, în toate domeniile, sunt de elită, uniforme și neutre din punct de vedere sexual, pentru că greutatea unui rucsac sau a unei ființe umane nu ține cont dacă ești bărbat, femeie, gay sau heterosexual”, se arată în declarația lui Wilson.

„Nu ne vom compromite standardele pentru a satisface o agendă ideologică – spre deosebire de Netflix, a cărui conducere produce și promovează constant gunoi woke pentru publicul lor și pentru copii”, a continuat acesta.

Însă ultimele date săptămânale de audiență publicate miercuri de Netflix arată că în perioada 13-19 august Boots (tradus în română drept Noii recruți) a fost al doilea cel mai urmărit serial al său, cu 9,4 milioane de vizionări unice și peste 55 de milioane de ore de vizionare. Pe prima poziție, la mică distanță în față, s-a situat serialul Monster: The Ed Gein Story, despre criminalul în serie omonim.

Despre ce este serialul Netflix

Boots este bazat pe memoriile lui Greg Cope White, The Pink Marine, și îl are în rolul principal pe actorul Miles Heizer, cunoscut din 13 Reasons Why, un serial de dramă difuzat de Netflix timp de 4 sezoane. El îl interpretează pe Cameron Cope, un adolescent care, dintr-un impuls, își urmează cel mai bun prieten, Ray McAffey (interpretat de Liam Oh), și se înrolează în armata americană în anii ’90.

Acțiunea serialului se petrece cu patru ani înainte ca președintele Bill Clinton să introducă controversata politică „Don’t Ask, Don’t Tell” (Nu întreba, nu spune), care a permis persoanelor homosexuale să servească în forțele armate americane atât timp cât nu își dezvăluie public orientarea sexuală și le-a interzis superiorilor lor să le pună întrebări pe acest subiect.

„Când am început filmările [în 2023], nu cred că intenționam ca mesajul să fie atât de relevant pentru cei care servesc în prezent”, a declarat Heizer într-un interviu acordat revistei Variety.

„Dar, bineînțeles, pe măsură ce lucram la serial, toate aceste lucruri au început să se întâmple. E foarte interesant faptul că Boots pune în lumină ceea ce se petrece acum în realitate, chiar dacă acțiunea este plasată în 1990. E tulburător”, a adăugat el în condițiile în care Pentagonul și administrația Trump au luat mai multe măsuri care au vizat persoane LGBT.

Printre altele, șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat că persoanelor transsexuale le va fi interzis să mai servească în forțele armate americane și că cele care servesc deja vor fi înlăturate.