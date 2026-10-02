Serviciile ruse „au primit sarcina” de a intensifica „războiul hibrid” în statele NATO, susține spionajul militar al Ucrainei. Avertisment transmis aliaților

Serviciile secrete ale Rusiei au primit sarcina de a spori acțiunile de „război hibrid” în Europa, susține serviciul ucrainean de informații militare într-un comunicat de vineri, citat de Kyiv Independent.

HUR a precizat că autoritățile ucrainene și-au „avertizat partenerii cu privire la planurile criminale ale statului agresor Rusia”.

„Serviciile speciale ale statului agresor Rusia au primit sarcina de a-și intensifica activitatea pe teritoriul statelor Uniunii Europene și NATO – acest lucru implică pregătirea unor operațiuni hibride menite să submineze ajutorul acordat Ucrainei și să diminueze capacitățile Alianței”, se arată în comunicat.

„Pentru desfășurarea operațiunilor, inclusiv a operațiunilor de sabotaj, Kremlinul plănuiește să implice agenți recrutați de Statul Major General al Forțelor Armate ale Rusiei (GRU) și de FSB al Federației Ruse în Europa. Serviciile speciale ruse vizează obiective militare, infrastructura critică și sistemele de comunicații”, mai notează HUR.

În această săptămână, guvernul eston a acuzat serviciile secrete ale Rusiei că se află în spatele unui atac incendiar care a avut loc luna trecută la o companie din sectorul apărării în capitala Tallinn, Milrem Robotics, care furnizează vehicule militare fără pilot pentru Ucraina.

De asemenea, Germania a învinuit Rusia pentru „atacul hibrid” care, potrivit Berlinului, a fost comis cu o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, o bază aeriană cheie pentru armata germană, NATO și sprijinul logistic acordat Ucrainei.

Rusia a acuzat constant acuzațiile de angajare într-un război hibrid.

Ar putea fi vizate și stații Starlink, spune HUR

Potrivit spionajului militar ucrainean, „printre țintele probabile” ale serviciilor ruse se numără și „stațiile de recepție Starlink pentru internetul prin satelit amplasate în țări europene”.

Serviciul Starlink, produs și operat de compania SpaceX a lui Elon Musk, este utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații.

Pe 24 septembrie, vicepremierul și ministrul polonez pentru afaceri digitale, Krzysztof Gawkowski, le-a declarat jurnaliștilor că în spatele unui incendiu care a avut loc la o stație terestră Starlink din Polonia ar fi putut fi o încercare deliberată de a perturba accesul forțelor ucrainene la internet.