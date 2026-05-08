Serviciul militar obligatoriu scoate în stradă zeci de mii de elevi în Germania. „Berlin în loc de linia frontului”

Zeci de mii de elevi au ieşit pe străzi vineri în Germania pentru a protesta faţă de posibila reintroducere a serviciului militar obligatoriu, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Mitinguri şi demonstraţii au avut loc în zeci de oraşe sub sloganul ‘Grevă şcolară împotriva serviciului militar obligatoriu’, o acţiune ce a coincis cu împlinirea, pe 8 mai, a 81 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit poliţiei din Berlin, în jur de 1.200 de participanţi s-au reunit în capitala federală pentru un marş de la Poarta Brandenburg până la sediul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, purtând pancarte pe care scria: ‘Educaţie în loc de bombe’ şi ‘Berlin în loc de linia frontului’. Organizatorii au transmis că numărul participanţilor a fost de circa 5.000.

La Hamburg, în nordul ţării, organizatorii au spus că în jur de 6.000 pe persoane au ieşit pe străzi, în vreme ce poliţia a numărat 2.300 de participanţi.

Protestele de vineri nu au fost primele la nivel naţional împotriva serviciului militar. La începutul lunii martie, în jur de 50.000 de tineri au luat parte la o grevă şcolară împotriva recrutării şi a serviciului obligatoriu în orice formă, în circa 150 de oraşe din Germania.

Legea intrată în vigoare la 1 ianuarie vizează recrutarea de voluntari pentru mărirea forţelor armate. Însă, dacă ţintele de recrutare nu sunt atinse, parlamentul ar putea decide reintroducerea serviciului militar obligatoriu.