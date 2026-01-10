Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din una dintre cele mai cunoscute stațiuni maritime ale Franței

Sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele HBO de mare succes, revine în Europa, după ce povestea din sezonul precedent s-a filmat în Thailanda.

Secvențele din serialul creat de Mike White vor fi înregistrate în mai multe locații din Franța, conform revistei Variety.

În timp ce regizorul este încă în plin proces de scriere a mult-așteptatului sezon 4 al serialului „The White Lotus”, Variety scrie că antologia de succes va fi filmată într-un palat din secolul al XIX-lea transformat în hotel de lux, numit Château de La Messardière, situat în Saint-Tropez, pe Coasta de Azur.

Château de La Messardière, situat într-o proprietate de 130 de hectare cu pini, chiparoși și iasomie, face parte din Airelles Collection, un grup de hoteluri de cinci stele deținut de Stephane Courbit, un om de afaceri francez în sectorul mass-media și televiziune.

Suitele, adică camerele premium din această proprietate de lux, costă între 3.000 și 8.000 de dolari (și mai mult) pe noapte, iar hotelul include un spa, acces la plajă cu transfer cu mașină Rolls-Royce, restaurante, activități sportive și o tabără pentru copii.

Filmările pentru sezonul 4 vor începe la sfârșitul lunii aprilie și vor continua până la sfârșitul lunii octombrie, potrivit Variety.

La fel ca în celelalte sezoane, nici acesta nu va fi filmat în întregime într-o singură proprietate, deoarece White este meticulos în crearea unor decoruri unice care combină diferite locații.

Astfel, Château de La Messardière este unul dintre numeroasele locuri care vor găzdui producția HBO. Povestea se va desfășura de-a lungul Rivierei Franceze, unele scene fiind filmate și într-un hotel din Paris.

Intriga rămâne strict secretă – în afară de confirmarea HBO că va urma din nou un grup de oaspeți și angajați ai hotelului pe parcursul unei săptămâni – dar surse spun că Festivalul de Film de la Cannes ar putea face parte din poveste. Având în vedere că serialul va fi filmat pe Riviera Franceză în timpul festivalului, care se desfășoară în perioada 13-26 mai, acest lucru pare cu siguranță plauzibil.

Castingul pentru sezonul 4 este în plină desfășurare, iar un număr mare de actori francezi au dat audiții pentru acesta.

Alexander Ludwig („Earth Abides”, „Vikings”) și AJ Michalka („The Goldbergs”, „Super 8”) sunt primii membri noi ai distribuției anunțați pentru serial. Până în prezent, doar trei membri ai distribuției au apărut în mai mult de un sezon.

Sezonul 3 din „The White Louts” a obținut opt nominalizări la premiile Emmy pentru interpretare.