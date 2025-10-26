Sfântul Dumitru 2025. Cele mai frumoase mesaje și urări pentru cei care îşi sărbătoresc astăzi onomastica

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit duminică, 26 octombrie. Este o zi cu profundă încărcătură spirituală, dar și o ocazie pentru urări calde adresate celor care poartă numele Dumitru, Dumitra, Mitică, Dumi sau alte derivate.

Cu această ocazie, iată câteva mesaje pe care le puteți trimite celor dragi:

Mesaje de Sfântul Dumitru pe care le poți trimite oricui

La mulți ani binecuvântați! Sfântul Dumitru să-ți ocrotească mereu pașii și să-ți aducă liniște, sănătate și împliniri!

Fie ca lumina acestui sfânt să-ți călăuzească mereu drumul. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

Pace în suflet, gânduri senine și o viață plină de har! Sfântul Dumitru să te aibă mereu în pază!

La mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Dumitru! Bucurie și sănătate alături de cei dragi!

Sfântul Dumitru să-ți aducă în suflet liniște și în viață multă iubire!

Mesaje de Sf. Dumitru pentru părinți:

La mulți ani, mamă/tată! Sfântul Dumitru să-ți dea sănătate, liniște și tot ce îți dorești în sufletul tău!

Cu ocazia zilei de nume, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Să fii binecuvântat(ă) și mereu iubit(ă)!

La mulți ani, draga mea mamă / dragul meu tată! Să ai parte de o viață lungă și frumoasă, alături de cei dragi!

Mesaje de Sf. Dumitru pentru iubit/iubită:

La mulți ani, iubirea mea! Fie ca numele tău să-ți poarte noroc și să ne unească mereu inimile.

Îți doresc ca această zi specială să fie începutul unui an plin de iubire, surprize frumoase și fericire în doi!

Ești darul meu în fiecare zi, dar azi e și ziua ta de nume! Te iubesc și îți doresc tot ce e mai bun pe lume!

Mesaje de Sf. Dumitru pentru prieteni:

La mulți ani, prietene drag! Să-ți fie viața ca o sărbătoare și să te bucuri de fiecare clipă!

Ziua numelui tău e un bun prilej să-ți spun cât de mult apreciez prietenia ta. Să ai parte doar de oameni frumoși în jur!

La mulți ani, Dumitru/Dumitra! Norocul și sănătatea să te urmeze mereu!

Pentru colegi:

La mulți ani cu sănătate și succes în carieră! Sfântul Dumitru să vă ocrotească mereu!

Multă energie, inspirație și realizări profesionale! Bucurați-vă de această zi specială!

La mulți ani! Să aveți parte de recunoaștere, armonie la muncă și liniște acasă!

La mulți ani de Sfântul Dumitru! Îți doresc mult succes profesional, echilibru și satisfacție în tot ce faci.

Multă sănătate și energie pentru proiecte noi și împliniri frumoase!

O zi frumoasă, cu gânduri bune și zâmbete sincere. La mulți ani!

Mesaje de Sf. Dumitru, urări și gânduri frumoase:

La mulți ani cu sănătate și bucurii nenumărate! Sfântul Dumitru să-ți fie mereu aproape!

De ziua numelui tău, îți doresc o viață plină de zâmbete, împliniri și oameni dragi aproape!

Sfântul Dumitru să te ocrotească și să-ți lumineze calea în fiecare zi!

La mulți ani, plini de iubire, noroc și pace sufletească!

Fie ca în casa ta să domnească mereu armonia, iar în suflet liniștea! La mulți ani de Sfântul Dumitru!

Cele mai sincere urări de bine de ziua numelui tău! Să ai parte de tot ce-i mai frumos!

La mulți ani frumoși și binecuvântați! Să ai parte de iubire, sănătate și realizări!

Îți doresc ca Sfântul al cărui nume îl porți să-ți aducă lumină în suflet și belșug în viață!

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru

Vezi mai jos ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru și cui este bine să îi spui la mulți ani:

– Dima

Dimitri

Dimitrie

Dimitriu

Dimitru

Dumitrache

Dumitran

Dumitre

Dumitrică

Dumitriu

Dumitru

Dumitruş

Dumitruţ

Mitache

Mitică

Mitrea

Mitrel

Mitrică

Mitru

Mitruş

Mitruţ

Mitu

Demetra

Dima

Dimitra

Dimitrica

Dimitrina

Dimitriţa

Dumitra

Dumitrana

Dumitrica

Dumitriţa

Mitica

Mitra

Mitrica

Miţa

Mesajele au fost generate de ChatGPT