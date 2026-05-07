„Lupoaica” a lansat imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, iar toată lumea a spus același lucru

Cântăreața columbiană Shakira, în Rio de Janeiro, pe 1 mai 2026. FOTO: Bruna Prado / AP / Profimedia

A apărut un fragment din imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Piesa este interpretată de vedeta pop columbiană Shakira.

„Lupoaica”, așa cum este proreclită cântăreața de 49 de ani, era deja una dintre cele mai populare artiste de pe planetă când a cântat celebrul „Waka Waka”, imnul Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud.

Shakira a interpretat „Hips Don’t Lie” la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale din 2006 și a colaborat din nou cu FIFA înaintea Cupei Mondiale din 2014, cu piesa „La La La”.

După 12 ani de absență din lumina reflectoarelor muzicii din lumea fotbalului, Shakira revine cu cea mai recentă piesă a ei, „Dai Dai”, cântată în colaborare cu Burna Boy.

Ea a postat un teaser cu videoclipul piesei, care a fost filmat în interiorul legendarului Stadion Maracana din Rio de Janeiro.

Clipul începe cu patru mingi de fotbal – câte una de la fiecare dintre cele patru Cupe Mondiale la care cântăreața a contribuit cu o piesă de succes.

Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul stadionului, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale, „Trionda”, sub unul dintre brațele ei.

Apoi, ea interpretează o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, urmează o serie de artificii, iar camera se îndepărtează de stadion și pe acoperișul acestuia pot fi văzute cuvintele „We are ready” („Suntem gata”).

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA a distribuit și ea fragmentul publicat joi pe Instagram de vedeta columbiană.

Reacția fanilor

Iar fanii au avut cu toții aceeași reacție după teaser.

„Sună atât de bine încât ar trebui să-i acordăm deja Shakirei o pensie pe viață, ca să poată compune toate melodiile Cupei Mondiale”, a scris un internaut, potrivit SportBible.

Un al doilea a afirmat: „Shakira intervine ca unul dintre eroii Avengers pentru a salva această Cupă Mondială.”

„Nimeni în afară de Shakira nu ar trebui să mai compună vreodată melodia Cupei Mondiale și sunt ferm convins de acest lucru”, a scris un alt fan.

În timp ce un al patrulea a exclamat: „O melodie a Shakirei într-un an de Cupă Mondială este exact ceea ce are nevoie toată lumea.”

Deși echipa națională a cântăreței, Columbia, nu mai este la fel de puternică pe plan internațional cum era odată, aceasta s-a calificat din nou la Cupa Mondială și speră să treacă de faza grupei, în care se află și Republica Democratică Congo, Uzbekistan și Portugalia.

Cu noul format extins la 48 de echipe, până la trei echipe din fiecare dintre cele 12 grupe se pot califica în faza optimilor de finală.

Cele opt echipe clasate pe locul trei cu cele mai bune rezultate vor trece în faza eliminatorie, alături de primele două echipe din fiecare grupă.