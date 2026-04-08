Sharon Stone critică scenele erotice din filmele și serialele de azi: „Dau pe repede-înainte”

Sharon Stone este din nou în lumina reflectoarelor pentru a-și promova rolul din următorul sezon al apreciatului serial HBO „Euphoria”, care va avea premiera pe 13 aprilie. Acesta este considerat unul provocator în înfățișarea sexualității, ceea ce face unele comentarii ale actriței veterane cu atât mai surprinzătoare, scrie revista Variety.

Actrița nominalizată la Oscar pentru interpretarea din filmul cu gangsteri „Casino” (1995) a dezvăluit într-un interviu pentru emisiunea CBS Morning că are o nemulțumire majoră legată de modul în care industria modernă de cinematografie și televiziune tratează scenele de sex și nuditatea, considerând că totul a devenit prea „explicit” și „dur” pe ecran.

Stone, acum în vârstă de 68 de ani, spune că a ajuns să dea înainte cu „fast forward” pentru a trece de scenele erotice atunci când se uită la televizor acasă, deoarece nu mai lasă nimic imaginației.

„Nici măcar nu era un cadru întreg de film”, a spus Stone despre celebra ei scenă de nuditate din „Basic Instinct” (1992), care a declanșat o furtună mediatică. „Și, astfel, oamenii încercau cu disperare să-și dea seama. Iar eu cred că acea idee de «Doamne, Dumnezeule», această speranță, această uimire, acest mister, această intrigă, această dorință sunt lucruri pe care se bazează întreaga noastră sexualitate profundă”, a declarat actrița pentru CBS.

„Foarte des, acum, când apar scene de sex la televizor, dau pe repede-înainte. Nu vreau să le văd”, a continuat Sharon Stone. „Nu vreau să trec prin toată această sexualitate explicită și dură. Pentru mine, îmi răpește propria imaginație. Iar eu prefer dorința, misterul, fantezia. Vreau să păstrez toate acestea vii în mine”, a mai spus ea.

Sharon Stone alături de actrița Maude Apatow într-o secvență din sezonul 3 al serialului HBO „Euphoria”, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia

Sharon Stone spune că a fost înșelată în timpul filmărilor pentru „Basic Instinct”

„Basic Instinct” a transformat-o pe Stone într-o vedetă de cinema și într-un simbol sexual internațional. Însă ea a dezvăluit în „The Beauty of Living Twice”, volumul său de memorii din 2021, că a fost indusă în eroare în ceea ce privește cea mai cunoscută scenă din film și că a văzut-o în forma ei finală la o proiecție, alături de agenți și avocați.

„Așa mi-am văzut pentru prima dată filmat vaginul, la mult timp după ce mi se spusese: «Nu se vede nimic – am nevoie doar să-ți dai jos lenjeria, deoarece albul reflectă lumina”, a scris Stone în memoriile sale. Ea a subliniat că nu i s-a spus în niciun moment că scena va fi inclusă în forma respectivă în film.

Stone a adăugat că, după ce a văzut secvența, a mers în cabina lui Paul Verhoeven, regizorul filmului „Basic Instinct”, și l-a pălmuit.

Variety a relatat luna trecută că United Artists, o divizie a studioului Amazon MGM, a achiziționat drepturile pentru un „reboot” al filmului din 1992, scenaristul original Joe Eszterhas urmând să revină pentru a scrie și noul lungmetraj.

Stone a ironizat proiectul în momentul anunțului, spunând: „Dați-i înainte. Mult noroc!”. Anul trecut ea acuzase că a fost tăiată fără explicații din distribuția unui alt film al Amazon MGM, thrillerul „Another Simple Favor”, cu Blake Lively și Anna Kendrick în rolurile principale.

Actrița veterană va putea fi văzută în curând într-un apreciat serial al HBO

În ceea ce privește noua producție în care va juca actrița veterană, sezonul 3 al serialului „Euphoria” va avea premiera pe platforma de streaming HBO Max duminică, 12 aprilie. În România va debuta pe HBO Max în dimineața zilei următoare, din cauza diferenței de fus orar față de SUA. Un nou episod va fi lansat apoi la o distanță de o săptămână între ele.

Serialul ce revine cu un nou sezon după o pauză de 4 ani urmărește un grup de prieteni din copilărie care se confruntă cu probleme precum credința, depășirea traumelor și noțiunea de rău.

„Euphoria” a fost pe larg apreciat de criticii de film și a primit 25 de nominalizări la Premiile Emmy pe parcursul a doar două sezoane, triumfând de 9 ori.

Deși rolul pe care Stone îl va interpreta în serial este ținut secret, ea a dezvăluit într-un interviu de la finalul lunii februarie:

„Sezonul 3, știți, acum [tinerii] sunt adulți. Nu mai sunt la liceu. Așa că vedem ce fac aproximativ 10 ani mai târziu. Și nu mai este totul atât de dramatic. Iar rolul meu este cumva hilar. Vă spun sincer, nu-mi amintesc când m-am distrat atât de mult la muncă”.

În serial va putea fi văzut postum și actorul Eric Dane, deși nu e clar dacă personajul său va fi la fel de important precum în sezoanele precedente, având în vedere că el a luat parte la filmări după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică.