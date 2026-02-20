Actorul Eric Dane a murit la exact 20 de ani după prima sa apariție în serialul „Grey’s Anatomy”, care l-a făcut celebru

Eric Dane a murit în ziua celei de-a 20-a aniversări a primei sale apariții în rolul Dr. Mark Sloan în popularul serial „Grey’s Anatomy”, scrie revista People despre o coincidență care i-a înduioșat pe fanii longevivei serii.

„Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA”, a anunțat familia sa într-un comunicat remis presei din SUA pe 19 februarie. „Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale”, a adăugat acesta.

El s-a stins din viață la exact 20 de ani după prima sa apariție în „Grey’s Anatomy”, în episodul „Yesterday” din sezonul 2 al serialului, care a fost difuzat de televiziunea americană ABC pe 19 februarie 2006.

Dane a apărut inițial în serial ca actor invitat, iar apoi s-a alăturat distribuției permanente începând cu sezonul 3.

El a interpretat rolul care l-a consacrat în televiziune timp de șapte sezoane, înainte ca povestea personajului său, unul dintre favoriții fanilor, să se încheie printr-o moarte tragică în sezonul 9. Serialul a continuat însă de atunci, ajungând la nu mai puțin de 22 de sezoane. Toate sezoanele serialului „Grey’s Anatomy” pot fi văzute în streaming în România pe platforma Disney+.

Eric Dane urmează să apară în sezonul 3 al serialului „Euphoria”

După „Grey’s Anatomy”, Dane a jucat în apreciatul serial „Euphoria” de pe HBO Max unul dintre rolurile principale timp de două sezoane. Sezonul 3 al „Euphoria” urmează să fie lansat pe HBO în data de 12 aprilie a acestui an, și în streaming pe Max în România pe 13 aprilie, din cauza diferenței de fus orar față de SUA.

Deadline și alte publicații de la Hollywood au anunțat în noiembrie anul trecut că filmările pentru sezonul 3 al „Euphoria” s-au încheiat oficial, ceea ce înseamnă că Eric Dane va putea fi văzut în acesta după moartea sa.

Totuși, nu e clar dacă rolul personajului său va fi la fel de important precum în sezoanele precedente, având în vedere că el a luat parte la filmări după ce a fost diagnosticat cu SLA.

Anul trecut, Dane a jucat de asemenea într-un alt serial disponibil în streaming în România, pe Amazon Prime Video. Serialul „Countdown” (Numărătoare inversă) este unul polițist, Eric Dane jucând în acesta rolul unui agent special al FBI.

„Un ofițer al LAPD se alătură unei forțe operative secrete pentru a investiga o crimă suspectă, dar descoperă un complot sinistru care impune ca echipa să se unească pentru a salva milioane de oameni din oraș”, notează descrierea de pe IMDb a seriei în care Dane nu joacă însă unul dintre rolurile principale. „Countdown” a avut parte de recenzii mixte și ratinguri moderate, Prime Video decizând să îl anuleze după doar un sezon.

Dane a murit la vârsta de 53, la 10 luni după ce fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și sub numele de boala lui Lou Gehrig. Această boală degenerativă a sistemului nervos afectează celulele nervoase responsabile de controlul mişcărilor voluntare ale muşchilor, ducând la slăbiciune musculară progresivă, pierderea masei musculare şi, în cele din urmă, dificultăţi respiratorii.

Eric Dane, într-o secvență din sezonul 2 al serialului „Euphoria”, lansat în 2022, FOTO: LMK / IPA / Profimedia Images

Colegii lui Dane din „Grey’s Anatomy”, bulversați de diagnosticul său

Revista People amintește că, în cele 10 luni după ce Dane a făcut public diagnosticul său de SLA, mai mulți dintre colegii săi din „Grey’s Anatomy” au vorbit despre felul în care au încercat să-l sprijine pe măsură ce învăța să trăiască cu boala.

Patrick Dempsey a declarat într-un interviu acordat luna trecută revistei Parade că a încercat să păstreze legătura cu Dane după ce acesta a primit diagnosticul. „Am vorbit cu el acum câteva săptămâni. Am făcut schimb de mesaje”, a spus Dempsey, înainte de a dezvălui că a încercat să-l aducă la bord pe Dane să joace în noul său serial thriller, „Memory of a Killer”.

Ellen Pompeo, care a jucat alături de Dane ani la rând în drama medicală de succes a postului ABC, a povestit că l-a contactat imediat ce a aflat de diagnostic și a fost impresionată de cât de repede i-a răspuns.

Actrița nominalizată la Globurile de Aur și-a arătat aprecierea față de fostul său coleg într-un mesaj preînregistrat la gala „ASL Network Champions for Cures & Care”, care l-a onorat pe Dane pe 24 ianuarie.

„De îndată ce am auzit de diagnostic, i-am trimis un mesaj și i-am spus: «Sunt aici dacă vrei să vorbim»”, și-a amintit Pompeo. „Și telefonul meu a sunat 30 de secunde mai târziu”, a povestit ea.

Ultima apariție publică a actorului a fost la un eveniment dedicat persoanelor ce suferă de SLA

În decembrie 2025, Dane a avut ultima sa apariție publică, la o discuție cu public alături de cofondatorii unei organizații dedicate persoanelor ce suferă de SLA.

„Suntem profund îndurerați de dispariția prietenului nostru Eric Dane – un susținător neobosit, un spirit generos și un adevărat campion al mișcării pentru eradicarea SLA”, a declarat un reprezentant al organizației într-un comunicat.

În prezent, nu există un tratament care să vindece SLA sau un singur test unic şi concludent pentru diagnosticarea bolii. Medicii stabilesc diagnosticul pe baza evaluărilor neurologice, a simptomelor observate şi prin excluderea altor boli care ar putea provoca manifestări asemănătoare.

Experţii estimează că 400.000 de persoane din întreaga lume vor trăi cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută şi ca boala lui Lou Gehrig – după un celebru jucator american de baseball care a murit din cauza acestei afecţiuni.

O altă persoană celebră care a suferit de această boală a fost fizicianul Stephen Hawking. Hawking a murit în 2018 la vârsta de 76 de ani, după ce a fost diagnosticat cu SLA în tinerețe.

Longevitatea sa a fost una neobișnuită, pacienţii diagnosticaţi cu această boală trăind în medie trei ani și numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de zece ani. Majoritatea pacienţilor mor din cauza insuficienţei respiratorii.