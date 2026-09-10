Sharon Stone dezvăluie că este celibatară „de ceva timp”

Legendara actriță americană Sharon Stone, un fost „sex simbol” al Hollywood, a oferit detalii inedite despre viața sa personală, dezvăluind inclusiv motivul pentru care în prezent este celibatară „de ceva timp”, relatează revista People.

„Sunt o iubită foarte bună, dar nu am mai fost iubită de mult timp”, a spus Stone într-un interviu acordat pentru „Breakdown”, podcastul găzduit de actrița Mayim Bialik.

Stone a făcut comentariul după ce Bialik, cunoscută pentru rolul lui Amy Farrah Fowler din popularul sitcom „The Big Bang Theory”, a întrebat-o cum este „în rolul de iubită”, în timp ce discutau despre relațiile lor din trecut.

„Am fost iubita unor iubiți răi, dar și iubita unor iubiți buni”, a spus actrița acum în vârstă de 68 de ani. „Am avut și noroc, și ghinion, și perioade în care n-am avut nimic”, a continuat Stone râzând.

„De ceva vreme nu am avut deloc noroc. Sunt celibatară de ceva timp, pentru că am ajuns în punctul în care chiar vreau să fiu doar cu cineva la care țin”, a dezvăluit actrița veterană.

Sharon Stone a avut parte de o recepție de gală la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Lionel Guericolas, MPP / Starface / Profimedia

Sharon Stone afirmă că s-a „plictisit” de relații ocazionale

Stone a adăugat că, acum că fiii ei au crescut, își dorește „pe cineva care să-mi fie partener de viață, nu doar pe cineva cu care să fac sex”.

„M-am cam plictisit de asta”, a spus Stone referindu-se la relațiile ocazionale. „Ai avut o mare iubire a vieții tale?”, a mai întrebat-o Bialik.

„Am avut iubiri în viața mea, dar nu cred că am avut marea iubire a vieții mele”, a răspuns Stone.

Ea a fost căsătorită din 1984 până în 1990 cu producătorul Michael Greenburg și din 1998 până în 2004 cu jurnalistul Phil Bronstein. Stone l-a adoptat în 2000 pe Roan fiul ei cel mare acum în vârstă de 26 de ani, împreună cu Bronstein.

După despărțirea de Bronstein în 2004, Stone a adoptat ulterior doi fii: în 2005 pe Laird, în vârstă de 21 de ani, și în 2006 pe Quinn, acum în vârstă de 20 de ani.