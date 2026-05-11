Rivalitatea dintre Shein și Temu se mută la Înalta Curte din Londra. Acuzația privind nereguli „la scară industrială” a fost întâmpinată cu o contra-pretenție

Platforma online de modă rapidă Shein a acuzat Temu de încălcarea drepturilor de autor „la scară industrială”, în timp ce populara aplicație de comerț electronic a replicat că Shein folosește acțiunea în justiție pentru a sufoca concurența, în contextul în care luni a început un proces între cei doi relataileri chinezi la Înalta Curte din Londra, informează Reuters.

Procesul face parte dintr-o bătălie juridică globală între rivalii cu creștere rapidă, cu implicații potențiale asupra practicilor platformelor, relațiilor cu furnizorii și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în comerțul electronic global.

Shein susține că mii de fotografii ale sale au fost folosite de Temu, pe site-ul celei din urmă, pentru promovarea unor copii ale articolelor vestimentare ale mărcii proprii Shein, cu scopul de a „profita” de pe urma unui concurent consacrat.

„Aceasta a fost o încercare de a prelua inițiativa în fața unui participant existent pe piață, iar Temu a încercat să obțină, spunem noi, un avantaj neloial”, a afirmat avocatul Shein, Benet Brandreth.

Temu neagă acuzațiile.

Contra-pretenție formulată de Temu

Brandreth a declarat în fața instanței că Temu și-a retras apărarea împotriva pretențiilor de încălcare a drepturilor de autor formulate de Shein cu privire la aproape 2.300 de fotografii realizate de angajații Shein, comparând această situație cu „pârâtul care așteaptă să vadă dacă martorii se vor prezenta, doar pentru a-și recunoaște vinovăția”.

Temu – deținută de PDD Holdings – a formulat o contra-pretenție (cerere reconvențională), solicitând despăgubiri după ce a fost nevoită să retragă mii de listări de produse atunci când Shein a obținut o ordonanță judecătorească.

De asemenea, Temu susține că Shein a încălcat legea concurenței prin legarea furnizorilor de modă rapidă de acorduri exclusive. Această parte a procesului urmează să fie judecată anul viitor.

Avocații Temu susțin că procesul intentat de Shein nu este o încercare legitimă de a opri încălcarea drepturilor de autor, ci are scopul de a-și asigura un avantaj competitiv.

Procesul de două săptămâni de la Londra este cea mai recentă bătălie juridică dintre cei doi rivali, care s-au dat în judecată reciproc și în SUA, și are loc pe fondul intensificării supravegherii din partea autorităților de reglementare.

Shein și Temu s-au extins rapid pe piețele internaționale cu îmbrăcăminte, accesorii și gadgeturi la prețuri mici. Însă eliminarea anul trecut a scutirii vamale din SUA pentru coletele de comerț electronic cu valoare redusă – măsură pe care Uniunea Europeană urmează să o adopte în iulie – ar putea afecta creșterea.

Taxa UE pentru coletele sub 150 de euro de pe Shein, Temu sau AliExpress

Uniunea Europeană va introduce de la 1 noiembrie 2026 un nou comision de procesare la coletele mici importate din afara blocului comunitar, au decis în luna martie negociatorii de la Parlamentul European și statele membre UE.

Decizia este menită să rezolve creșterea livrărilor coletelor cu valoare redusă din comerțul online și să acopere costurile administrative asociate cu procesarea și inspectarea livrărilor mici.

Conform acordului, comisionul se aplică de la la 1 noiembrie la fiecare produs comandat online și importat în UE, colectat de autoritățile naționale. Comisia Europeană urmează să stabilească cuantumul exact.

Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European și statele membre UE înainte de a deveni lege.

Comisionul va completa planificatele taxe vamale. Până acum, coletele cu o valoare de sub 150 euro (173 dolari) care vin în cele 27 state membre UE erau scutite de taxe vamale.

Începând din iulie, vor fi impuse temporar taxe vamale de 3 euro la coletele care depășesc acest prag, până când va fi lansată o platformă digitală, probabil în 2028, care va impune taxe vamale indiferent de valoarea coletului, potrivit DPA și Agerpres.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

Renunțarea la pragul de 150 euro va crea condiții de concurență echitabile pentru toți vânzătorii, indiferent de locație, a precizat Uniunea Europeană.

În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depășește 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislația europeană. Această creștere exponențială ridică numeroase semne de întrebare în condițiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Numai în Germania sunt livrate zilnic aproximativ 400.000 colete de la Shein și Temu, peste 14 milioane de persoane au făcut cumpărături online anul trecut, conform datelor Federației germane de retail (HDE).

Noile reglementări ar urma să combată fraudele și să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declarațiile vamale, pentru evitarea plății taxelor.