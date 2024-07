Shelley Duvall a murit. Celebra actriță din filmul „The Shining” avea 75 de ani

Shelley Duval, în filmul „The Shining” din 1980 Sursa foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Shelley Duvall, versatila actriță cunoscută pentru rolurile din pelicule celebre ca „The Shining”, „Annie Hall” și „Popeye”, precum și pentru colaborarea ei cu regizorul Robert Altman, a murit joi, potrivit mai multor publicații de specialitate din SUA. Ea împlinise recent vârsta de 75 de ani, informează AFP și The Guardian.

Citându-l pe partenerul ei de viață Dan Gilroy, The Hollywood Reporter scrie că Duvall a murit în somn, în casa ei din Blanco, Texas, în urma unor complicații asociate diabetului.

Gilroy a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Draga, dulcea, minunata mea parteneră de viață și prietenă ne-a părăsit. Prea multă suferință în ultima vreme, acum e liberă. Zboară departe, frumoasă Shelley”.

Duvall s-a făcut remarcată într-o serie de filme clasice de referință din anii 1970, inclusiv șapte filme cu regizorul Robert Altman, care a descoperit-o în timp ce era la facultate în orașul ei natal Houston, din Texas.

Ea și-a făcut debutul în „Brewster McCloud”, interpretând rolul unei adolescente care era ghid turistic, iar apoi a juca rolul unei mirese în „McCabe & Mrs Miller” în 1971. Alte colaborări între cei doi au inclus pelicule precum „Thieves Like Us”, „Nashville”, „Buffalo Bill and the Indians” și filmul „3 Women” din 1977, în care a jucat rolul unei îngrijitoare de spa cu diferite fantezii, pe care mulți îl consideră cea mai bună interpretare a ei și care i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la festivalul de film de la Cannes.

Shelley Duvall, spunea Altman, „a fost capabilă” să interpreteze în orice manieră: „fermecător, prostesc, sofisticat, patetic, chiar frumos”.

„Îl iubesc”, a declarat ea pentru New York Times în 1977, întrebată despre longevitatea relației lor. „Îmi oferă roluri al naibii de bune. Niciunul dintre ele nu a fost la fel. Are o mare încredere în mine, are încredere și respect pentru mine și nu-mi impune nicio restricție și nu mă intimidează”, preciza actrița.

Ea mai spunea: „Îmi amintesc primul sfat pe care mi l-a dat: «Nu te lua în serios». Uneori mă simt egocentrică și, dintr-o dată, acest sfat îmi vine în minte și râd”.

Duvall rămâne probabil cel mai bine cunoscută pentru rolul soției personajului cu topor interpretat de Jack Nicholson în filmul „The Shining” („Strălucirea”) (1980) al regizorului Stanley Kubrick. Filmul a avut o durată de filmare de 13 luni, cu o scenă în care Duvall încearcă să se apere cu o bâtă de baseball în fața lui Nicholson, secvență care ar fi avut 127 de duble.

Kubrick a pus-o „să plângă 12 ore pe zi timp de săptămâni întregi”, a declarat Duvall într-un interviu acordat revistei People în 1981. „Nu voi mai da niciodată atât de mult. Dacă vrei să suferi și să numești asta artă, dă-i drumul, dar nu cu mine”, mai afirma actrița.

Shelley Duvall a jucat și în două comedii de referință: „Annie Hall” din 1977, regizat de Woody Allen, și, în 1980, alături de Robin Williams în „Popeye”, un film de acțiune al lui Altman.

Emblematica ei interpretare a cântecului „He Needs Me” a fost reprodusă ulterior de Paul Thomas Anderson pentru comedia de dragoste „Punch-Drunk Love” din 2002.