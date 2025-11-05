Shopping Bank Friday: Cele mai bune oferte BT, într-o singură zi

Știai că există o zi în an în care bankingul se reinventează și se transformă într-o experiență de shopping adevărată? O zi cu reduceri, entuziasm și oferte cât pentru un întreg sezon de cumpărături. Pe 7 noiembrie, Banca Transilvania revine cu o nouă ediție a campaniei Shopping Bank Friday, sub promisiunea „Cele mai bune oferte din an. Într-o singură zi”.

Shopping Bank Friday e momentul în care Banca Transilvania (BT) transformă serviciile financiare într-o experiență de shopping digitală, rapidă și cu recompense, pentru clienții care folosesc aplicația BT Pay și nu numai.

Black Friday în banking, un reper semnat BT

Totul a început în 2014, când BT a fost prima bancă din România care a adus conceptul de Black Friday în lumea serviciilor financiare. A fost un gest curajos, dar și un semnal că bankingul poate fi altfel: cu energie, entuziasm și beneficii reale pentru clienți.

De-a lungul anilor, Bank Friday a devenit una dintre cele mai așteptate campanii BT, oferind:

Reduceri la produse și servicii financiare (credite, leasing, carduri de cumpărături, asigurări, investiții);

Oferte exclusive prin parteneri

Surprize pentru clienți în aplicația BT Pay.

Este o campanie prin care banca a demonstrat că poate oferi mai mult decât servicii financiare: poate crea experiențe reale de shopping, poate răsplăti loialitatea și poate aduce energia de retail într-un domeniu care, până atunci, părea prea serios pentru entuziasmul unui Black Friday. De fapt, Bank Friday a schimbat așteptările și a creat un nou tip de relație între oameni și bancă: mai simplă, mai umană, mai interactivă.

Ediția 2025: digitală, exclusivă și cu beneficii pentru toți

Anul acesta, Shopping Bank Friday aduce cea mai amplă selecție de oferte de până acum – pentru persoane fizice și antreprenori –, disponibile exclusiv online, pe bt.ro și în aplicația BT Pay. Accentul principal este pe conveniența digitală și pe recompensarea clienților existenți, care vor regăsi oferte preferențiale și în aplicație. Practic, dacă ai deja BT Pay, găsești în aplicație reduceri și avantaje exclusive.

Iar pentru cei care nu au încă aplicația, acum e momentul ideal să descopere cât de simplu și rapid pot accesa toate beneficiile BT: de la carduri și credite până la investiții și asigurări.

Oferte pentru clienți, tineri și antreprenori

Campania vine cu reduceri și surprize din mai multe zone: de la experiențe culturale și de entertainment până la avantaje financiare și beneficii pentru businessuri.

Printre ofertele principale din 2025:

Abonamente la UNTOLD la preț redus, în limita stocului disponibil, plus o experiență meet & greet pentru un câștigător și trei prieteni;

Extra-beneficii pentru cardurile de cumpărături: între 250 și 400 de lei cadou în puncte de loialitate STAR și până la 2.000 de mile gratuite pentru cardurile BT Flying Blue;

Cea mai bună ofertă la credite din acest an: dobândă redusă, de la 4,79% la creditul imobliar în primii 2 ani și costuri avantajoase la creditul de nevoi personale, care vine inclusiv la pachet, cu cardul de credit la alegere

Beneficii exclusive în BT Pay: 100 de lei cadou la 1.000 de lei investiți pentru primele 100 de persoane și 30% cashback din valoarea primei de asigurare Travel & More;

Cardul virtual McLaren – disponibil cu 10% cashback;

Pentru antreprenori: 12 luni de abonament nelimitat gratuit, oferte speciale la POS, credit rapid și leasing cu dobânzi reduse.

La toate acestea se adaugă colaborări surpriză cu parteneri din zona auto, a festivalurilor, asigurărilor și retailului, dovadă că BT continuă să inoveze și să-și extindă universul dincolo de bankingul tradițional.

Experiența BT care schimbă regulile

Prin Shopping Bank Friday, Banca Transilvania a deschis un drum nou, cel al bankingului cu spirit de retail, în care experiența contează la fel de mult ca produsul. Campania reușește, an de an, să aducă bankingul mai aproape de oameni: util, digital, sigur și plin de avantaje reale.

Bank Friday nu e doar o zi de reduceri. Este momentul în care bankingul devine fun și o ocazie de a experimenta altfel relația cu banca, transformând fiecare interacțiune într-un beneficiu concret. Pe 7 noiembrie, BT redeschide sezonul ofertelor și readuce în prim-plan una dintre cele mai dinamice campanii din bankingul românesc. Iar dacă nu ai încă BT Pay, acum e momentul să o descarci.

Articol susținut de Banca Transilvania