Show-ul difuzat de Antena 1 care a ajuns să fie urmărit de peste un milion de români. „MasterChef” de la Pro TV a fost singurul care s-a apropiat

Asia Express difuzată de Antena 1 a fost lider de audiență miercuri pe intervalul de difuzare a emisiunii, show-ul prezentat de Irina Fodor fiind urmărit de peste un milion de telespectatori la nivel naţional, potrivit Pagina de Media.

Antena 1 a condus clasamentul şi în mediul urban, dar şi pe publicul comercial 21-54 de ani.

La nivel național, Asia Express a fost urmărită de 1.002.000 de telespectatori, în timp ce Pro TV, clasat pe poziția a doua, a avut aproape 920.000 de telespectatori.

Kanal D a avut poziţia a treia, iar Digi Sport 1 a patra.

Pro TV a reuşit şi el o mică victorie, a fost lider pe intervalul MasterChef, dar numai pe noul său public comercial, Naţional ABCD, cu vârste între 20 şi 60 de ani. Chiar şi aşa, Antena 1 a ţinut aproape.

Antena 1 a fost lider detaşat şi la oraşe. Postul a avut o medie de 654.000 de telespectatori, media serii. Pro TV, de pe poziţia secundă, era urmărit de 445.000 de persoane.

Pe publicul comercial de la oraşe, Antena 1 a fost tot prima opţiune. Show-ul Asia Express a fost urmărit de 324.000 de persoane, la o distanţă considerabilă de Pro TV, urmărit de 225.000 de persoane.