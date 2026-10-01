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Opinii /

Și acum? PSD are dreptul să guverneze. Dar e posibil ca următorul război „de clasă” din România să se poarte pentru adevăr

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„Faptul că toată lumea are un microfon este o realizare democratică. Faptul că toată lumea crede că microfonul său îi conferă autoritate este o vulnerabilitate democratică. Aceasta este o problemă de legitimitate democratică și, în ultimă instanță, de reziliență națională”.

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