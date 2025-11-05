Și Călin Georgescu apare în dosarul DNA al omului de afaceri vasluian, primind ajutor de la un general SIE în rezervă. Fostul candidat spune că informațiile sunt „nefondate”

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu urma să fie extras din țară după ce a fost angajat în mod fictiv într-o companie din Austria, la Viena, de către persoane care apar în dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui, afirmă procurorii de la DNA, conform unor stenograme și surse judiciare consultate miercuri de Antena 3 CNN, G4Media.ro și Gândul. Georgescu a reacționat în cursul serii, dezmințind vehement informațiile publicate. „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc”, a transmis el.

Călin Georgescu se află sub control judiciar, astfel că are interdicție de părăsi țara. El este trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Rețeaua care l-ar fi ajutat pe Georgescu ar fi coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană, iar din ea ar mai face parte omul de afaceri Dănuț Hanț Constantin (domiciliat în Austria, la Viena) și Silviu Pîrvu-Ularu, fost ofițer SRI.

Scopul angajării fictive ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, la o societate care îi aparține lui Dănuț Hanț Constantin, ca să poată părăsi țara sub pretextul dreptului la muncă.

Discuția despre această angajare fictivă a lui Călin Georgescu a avut loc între Silviu Ularu-Pîrvu și soția lui, Ecaterina Ularu-Pîrvu, căreia îi povestește despre contextul angajării lui Georgescu, conform documentului consultat de G4Media.

„La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”, spun procurorii, în stenograme.

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, conform documentului citat.

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, spun sursele judiciare”, mai afirmă procurorii.

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre o societate de consultanță pe probleme financiare, iar Georgescu ar fi fost, cel puțin în acte, cel care trebuia să se ocupe de această companie. Firma urma să livreze servicii și în România și în Austria.

Dănuț Hanț Constantin și Silviu Ularu Pîrvu, cel din urmă domiciliat în România, figurează drept acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL.

Planul a fost dezvăluit în mai multe conversații pe care membrii acestei rețele, rezerviști SRI și SIE, le-au avut.

„Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte… cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”, se mai arată în documentul consultat de G4Media.

Dănuț Hanț Constantin și Silviu Ularu Pîrvu sunt urmăriți penal de DNA în dosarul de trafic de influență în care este vizat un om de afaceri din Vaslui, conform acelorași surse judiciare.

Percheziții DNA, într-un dosar în care este implicat omul de afaceri Fănel Bogos

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași au făcut, miercuri, 23 de percheziții în șapte județe și municipiul București, într-un dosar ce vizează infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție, se arată într-un comunicat transmis de DNA. Cel vizat de anchetă este omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, cel care luna trecută a fost reținut de polițiștii din Vaslui sub acuzația că a ucis cu intenție un cal.

Trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, sunt infracțiunile vizate în dosarul instrumentat de DNA.

În urma perchezițiilor, la audieri urmează a fi conduse mai multe persoane, unele dintre ele fiind membre ale unui partid politic, a anunțat DNA.

De profesie medic veterinar, Fănel Bogos este acuzat că ar fi încercat să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui pentru o amendă primită de compania sa, spun surse judiciare. Compania lui Bogos a fost sancționată anul trecut pentru că a pus în vânzare la supermarketuri pui infectați cu Salmonella.

Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea de la conducerea DSV Vaslui a lui Mihai Ponea, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete.

Omul de afaceri ar fi intervenit prin trei grupări formate din rezerviști, foste cadre militare, cu legături în armată, servicii secrete (SRI, SIE) și chiar foști procurori DNA, conform surselor judiciare citate de Antena 3.

Reacția lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a reacționat miercuri seară la dosarul generalilor rezerviști, apropiați de serviciile secrete și alte instituții de forță în care este menționat numele său, dar fostul prezidențiabil neagă orice legătură cu cei din dosar.

Precizările lui Călin Georgescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook:

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă «angajare fictivă» în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări: Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.

Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.

Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.

Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc – nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate.”

Dosarele lui Călin Georgescu

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din februarie. El a cerut în repetate rânduri să-i fie ridicată măsura preventivă, dar fără succes.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat, printre altele, de propagandă legionară și de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În cel de-al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte două de persoane. Fostul lider al mercenarilor, aflat în prezent în Dubai, a anunțat astăzi, prin intermediul avocaților, că a cerut să fie adus în România, unde este vizat de un mandat de arestare în lipsă, pentru a participa la proces.