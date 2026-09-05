„Și cartoful este de origine străină”. Manifestație cu mii de oameni la Magdeburg, înaintea alegerilor la care extrema dreaptă este favorită

Mii de oameni au participat sâmbătă la un marș pentru „democrație” în estul Germaniei, cu o zi înaintea unor alegeri regionale despre care se estimează că vor duce la o victorie istorică a extremei drepte, potrivit AFP.

Demonstranții care au participat la marșul din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, au fluturat steaguri-curcubeu și au afișat pancarte cu mesaje ca „mai multă iubire, mai puțină ură”, „o viață mai bună fără naziști” și „și cartoful este de origine străină”.

Manifestația a fost organizată de o coaliție de grupuri denumită „Saxonia-Anhalt: Deschisă către lume”.

Magdeburg, Demokratiefest. Laut Polizei sind 8000 Menschen vor dem Landtag. pic.twitter.com/WQOQivGgej — Arndt Ginzel (@GKDJournalisten) September 5, 2026

Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, anti-imigrație, conduce în sondajele pentru alegerile din Saxonia-Anhalt și este de așteptat să obțină cele mai multe voturi la scrutinul care va avea loc duminică în landul cu 2,1 milioane de locuitori.

Dacă se materializează, va fi prima victorie a AfD într-un scrutin regional, marcând un progres fără precedent al extremei drepte în Germania în perioada postbelică.

Cu toate acestea, este neclar dacă partidul va reuși să obțină majoritatea absolută, astfel încât să poată guverna de unul singur.

Până în prezent, toate celelalte partide au exclus posibilitatea de a guverna alături de AfD, cu excepția formațiunii BSW, favorabilă Rusiei, ai cărei membri sunt împărțiți în privința acestei chestiuni.

Laut Polizei 4k Menschen auf der Anti-AfD-Demo in Magdeburg. @welt pic.twitter.com/raN81E7fSK — Gerrit Seebald (@garstigergerrit) September 5, 2026

Politolog, despre ascensiunea AfD și alegerile din Saxonia-Anhalt

HotNews a discutat cu politologul Erik Vollmann, de la Universitatea Tehnică din Dresda, înaintea alegerilor care vor avea loc duminică, 6 septembrie, în landul Saxonia-Anhalt.

El a explicat că AfD își atrage alegători cu un argument simplu: ne alegeți pe noi și recâștigați controlul asupra politicilor. Dincolo de migrație, „AfD are alte teme ce țin de identitatea germană și est germană. Nu e vorba doar de fapte, ci și despre emoții”, a spus Vollmann.

Erik Vollmann, lector și cercetător la Universitatea Tehnică din Dresda, explică în interviul acordat HotNews de ce AfD a crescut puternic în estul Germaniei și de ce urcă și în sondajele din vestul țării.