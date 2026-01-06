Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul

În următoarele zile, vor fi anulate și mai multe zboruri, trenurile vor circula în continuare cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă în toată Europa, pe fondul unui nou val de frig, de la care se așteaptă să agraveze situația, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări ale transportului pe continent, scrie marți Reuters.

Autoritățile din Olanda au sfătuit populația să rămână acasă miercuri, dacă este posibil, deoarece se așteaptă din nou viscol, peste noapte.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat marți că companiile aeriene au primit deja ordin să anuleze cel puțin 40% din zborurile de la principalul aeroport Charles de Gaulle din Paris în dimineața următoare și un sfert din zborurile de la aeroportul Orly, mai mic.

Transportul public din regiunea Parisului va fi probabil, de asemenea, afectat de zăpadă, a adăugat el.

La aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde marți au fost anulate peste 400 de zboruri, autoritățile au recomandat călătorilor ale căror avioane au fost anulate sau reprogramate pentru alte zile să nu se prezinte la aeroport pentru a evita aglomerația.

„Nu am mai avut parte de condiții meteorologice atât de extreme de ani de zile”, a declarat Anoesjka Aspeslagh, purtătoarea de cuvânt a companiei aeriene olandeze KLM, în timp ce vremea de iarnă a paralizat traficul la unul dintre principalele noduri de tranzit din Europa pentru a cincea zi consecutivă.

Zi de naștere, în tranzit

Blocată la Schiphol, Simiao Sun a spus că se teme că își va petrece ziua de naștere, când împlinește 40 de ani, în tranzit. I s-a spus că va trebui să aștepte trei zile pentru un zbor reprogramat către Beijing.

„Copilul meu ar lipsi de la școală și amândoi am lipsi de la serviciu, așa că stau la coadă aici… în speranța că voi prinde un zbor puțin mai devreme”, a spus femeia.

KLM a precizat că oferă zboruri alternative acolo unde este posibil și că face tot posibilul pentru a ajuta călătorii, dar că este „copleșită de solicitări”.

În plus, toate serviciile feroviare interne din Olanda au fost suspendate marți dimineață, după ce o pană la nivelul sistemelor informatice a afectat rețeaua feroviară. Trenurile au început să circule în unele părți ale țării după ora 9:00 GMT, dar problemele au persistat în jurul Amsterdamului, serviciile Eurostar de mare viteză de la Amsterdam la Paris fiind fie anulate, fie decalate.

Drumurile din Franța s-au eliberat treptat marți, după ce zăpada a provocat accidente grave în toată țara, în urma cărora au murit cel puțin cinci persoane, potrivit postului de știri BFMTV. Traficul din zona Parisului a atins luni seara un record de 1.000 de kilometri de ambuteiaje.

Germania, sub zăpezi

În Germania, temperaturile au scăzut cu mult sub minus 10 grade Celsius (14 grade Fahrenheit) în sud și est, marți dimineață. O mare parte a țării era acoperită de zăpadă.

Marea Britanie, Serviciul Meteorologic a anunțat că fenomenele meteo periculoase specifice sezonului de iarnă ar putea continua pe tot parcursul săptămânii în cea mai mare parte a țării. Temperaturile înregistrate în noaptea de luni spre marți au scăzut până la -12,5 grade Celsius în Marham, Norfolk, în estul Angliei, marcând cea mai rece noapte a iernii de până acum.

Ninsorile abundente și ploile au provocat haos și în Balcanii de Vest, închizând drumuri, întrerupând alimentarea cu energie electrică și provocând inundații ale râurilor. O femeie a murit luni în capitala bosniacă Sarajevo, după ce un copac plin de zăpadă a căzut peste ea.