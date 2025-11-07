Sicriul ultimului domn al Moldovei va fi depus la Palatul Cotroceni, a decis președintele Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan a decis ca sicriul cu rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei, să fie depus, înainte de reînhumarea de la Iași, la Palatul Cotroceni. Inițial, autoritățile anunțaseră că sicriul va fi depus în foaierul Operei Naționale din București.

„Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni”, se spune în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Sunt invocate, ca justificare, meritele pe care Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei în 1849-1853 și 1854-1856, le-a avut în crearea și modernizarea unor instituții.

„A pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale”, precizează sursa citată.

Palatul Cotroceni susține că repatrierea de la Paris a rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica este „un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice”.

Accesul în Palatul Cotroceni se va face în intervalul 10:00-20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) și ieșire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Ceremonial militar în Franța

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost dezgropate vineri din Franța, urmând să fie aduse în această seară la București, cu o cursă Tarom, a anunțat Jandarmeria Română.

„În urmă cu puțin timp, în cimitirul din localitatea Le Mée-sur-Seine din Franța a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și întemeietorul Jandarmeriei Române”, a transmis Jandarmeria Română, într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

„Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum și jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române. Sicriul cu rămășițele pământești va ajunge în România în această seară, la ora 20.30, cu o cursă Tarom și va fi depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, precizează Jandarmeria Română.

După depunerea la sediul Inspectoratului, sicriul ar fi trebuit depus, duminică, în foaierul Operei Naționale, la ora 09.30, înainte de reînhumarea la Iași, lângă Palatul Culturii, însă președintele Nicușor Dan a decis ca fostul domnitor să fie omagiat la Palatul Cotroceni.