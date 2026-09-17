Siegfried Mureșan anunță că a acceptat propunerea președintelui de a fi desemnat premier

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea lui Nicușor Dan pentru postul de premier.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Mureșan pe Facebook, la câteva minute de la anunțul președintelui.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că opțiunea sa pentru funcția de premier este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, cel care fusese propus de PNL, USR și UDMR încă din iunie. „Nu avem o majoritate conturată și, în aceste condiții, am ales să propun pentru funcția de premier persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări”, a declarat președintele.

El a spus însă că nu avea confirmarea europarlamentarului: „A solicitat un timp de gândire. Aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul”.

În vârstă de 44 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles.

Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier de către PNL, USR și UDMR însă de la finalul lunii iunie. Nicușor Dan mai avea pe masă și propunerea PSD – Sorin Grindeanu premier.