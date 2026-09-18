Siegfried Mureșan, anunț în scurt timp alături de liderii coaliției de dreapta care îl susțin

Siegfried Mureșan și liderii celor trei partide care îl susțin vor face o conferință de presă comună de la ora 13.00, la Parlament.

HotNews va transmite în format LIVETEXT declarațiile susținute de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, liderul PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și reprezentantul UDMR Tánczos Barna.

Este prima ieșire comună a liderilor coaliției de dreapta care îl susține pe Siegfried Mureșan, după propunerea de premier făcută joi seară de Nicușor Dan.

Vineri, premierul desemnat a postat pe Facebook o fotografie alături de cei trei lideri, la Guvern: „Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că-l desemnează premier pe europarlametrul PNL Siegfried Mureșan. Decretul va fi semnat însă abia sâmbătă și va fi publicat în Monitorul Oficial luni, a declarat vineri șeful statului. De la momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial, Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să își negocieze majoritatea în Parlament, pentru trecerea Guvernului.

Siegfried Mureșan pleacă, teoretic, cu 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR. Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din PNL.

Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Mai mulți parlamentari social-democrați au explicat pentru HotNews, imediat după desemnare, ca nu vor vota „pentru”, dar o decizie oficială va fi luată luni, în ședința conducerii partidului.