Siegfried Mureșan, despre acțiunea DIICOT contra lui Călin Georgescu: „Nu-mi cereți să spun că merită să-i plângem de milă”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni dimineață, după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT, că nu merită „să plângem de mila” fostului candidat la prezidențialele din 2024.

”Nu-mi cereți să spun că Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”, a spus Mureșan la RFI.

Europarlamentarul liberal a declarat, despre acest caz, că dacă cineva a încălcat legea, atunci trebuie pedepsit conform legii, „cât mai ferm, cât mai rapid”.

„Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, pentru că văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid”, a spus Mureșan.

Întrebat dacă nu crede că afirmațiile sale vor spori furia susținătorilor lui Călin Georgescu Siegfried Mureșan a răspuns: ”Cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive“.

„Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii sunt poate anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari. Oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut UE (…). Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauze slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare, cu bună știință și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi pe viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut”, a mai spus premierul desemnat.

Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT luni dimineață și condus la audieri. Conform comunicării oficiale a Parchetului, procurorii investighează un caz de înșelăciune, pornit de la o plângere depusă la DNA cu aproape un an înainte de alegerile din decembrie 2024