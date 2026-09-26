Siegfried Mureşan, despre indexarea pensiilor în 2027: Vom ști la finalul anului cât ne permitem

Obiectivul Guvernului Mureșan „este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027”, a spus sâmbătă premierul desemnat, precizând însă că totul va depinde şi de rata inflaţiei.

Siegfried Mureşan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Parlament, cu cât îşi doreşte să crească pensiile anul viitor.

„Dacă mă întrebaţi care este dorinţa mea, dorinţa mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul. Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem şi ce cred că ne vom permite”, a spus premierul desemnat.

„De doi ani nu a existat o indexare a pensiilor şi a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflaţiei mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, preţul petrolului a crescut, iar preţurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coşul zilnic. Ca atare, obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027”, a adăugat Mureșan.

El a explicat că la finalul anului poate fi anunţat cu cât vor fi indexate pensiile.

„Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027. Totul va depinde şi de rata inflaţiei. Ea a fost 10% în urmă cu două luni, a scăzut la 6% acum, ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Deci rata de indexare va depinde şi de rata inflaţiei”, a conchis Siegfried Mureşan.





