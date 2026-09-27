Siegfried Mureşan le-a trimis o scrisoare de misiune miniștrilor propuși în Guvern. „Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact”

Siegfried Mureşan anunţă duminică că a trimis fiecărui ministru propus în Cabinetul său „o scrisoare cu misiunea sa pentru România”. Premierul desemnat a publicat conținutul fiecărei scrisori.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România”, a scris Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

Scrisorile sunt 16 la număr, corespunzător numărului de miniștri propuși în Guvernul Mureșan. Conținutul din prima parte este identic, iar la mijlocul documentului începe mesajul personalizat.

Sub formula de adresare oficială, pe fiecare scrisoare există, scrisă de mână, şi o adresare mai personală, apelativul „dragă”, urmat de prenumele ministrului căruia îi este destinată. De asemenea, scrisorile se încheie cu formula „Cu stimă”, urmată de semnătura sa.

„Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru”, a mai scris Mureșan, în dreptul descrierii care însoțește scrisorile.

Mureşan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor, iar luni şi marţi sunt programate audierile miniştrilor propuşi în comisiile parlamentare de specialitate.

Miercuri, la ora 13.00, este programat votul de învestitură în plenul Camerelor reunite.

Miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureşan: