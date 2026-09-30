Siegfried Mureşan, mesaj miercuri dimineață, înaintea votului decisiv din Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureşan insistă că nu-și va depune mandatul și merge la vot în Parlament.

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată”, a scris miercuri dimineață Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a conchis el.

Liberalul Siegfried Mureșan și miniștrii din cabinetul său cer astăzi votul de încredere în fața Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată să primească votul de învestitură.

Votul în Parlament este programat de la ora 13.00.

Guvernul Mureșan are garantate în acest moment 170 de voturi – din partea PNL, USR, UDMR.

Într-un scenariu în care toți liberalii, toți cei 17 deputați ai minorităților și toți cei 23 de neafiliați compatibili cu condiția pusă de UDMR – ca guvernul să nu depindă de voturile AUR, SOS sau POT – ar vota „pentru”, atunci Guvernul Mureșan ar ajunge la aproximativ 209 voturi.

Cabinetul lui ar rămâne astfel la 24 de voturi distanță de pragul necesar pentru învestire.