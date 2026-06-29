Siegfried Mureșan, nou atac la Sorin Grindeanu: „Va fi întotdeauna premierul OUG 13”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, continuă războiul declarațiilor din mediul oline, cu o nouă rundă de atacuri la adresa PSD.

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13”, a scris luni dimineață Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

Liberalul face referire la faimoasa ordonanță 13, care dezincrimina parțial abuzul în serviciu, adoptat pe 31 ianuarie 2017 în mandatul lui Grindeanu.

„Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”, a mai scris Siegfried Mureșan.

„Un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului. Încrederea a fost recâștigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa și și-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat și integral”, a conchis Mureșan.