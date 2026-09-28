„Motive de ieșit în stradă”. Siegfried Mureșan spune de ce nu vrea ca „premierul OUG” să revină la Palatul Victoria

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a reiterat „disponibilitatea de a dialoga” cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, înainte de votul de învestire de miercuri.

Întrebat, însă, luni, în interviul acordat Digi24, dacă este de părere că Sorin Grindeanu va fi următoarea desemnare a președintelui Nicușor Dan pentru formarea Guvernului în cazul în care el nu trece de votul din Parlament, Siegfried Mureșan a criticat o astfel de perspectivă.

„Bun, acum eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna că noi, din nou, probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă. Cred că acest lucru ar fi rău pentru România, ca Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria, dar este decizia președintelui României pe cine va desemna să formeze un nou Guvern, în cazul în care săptămâna aceasta nu avem un vot pozitiv”, a declarat actualul premier desemnat.

Audierea miniștrilor propuși pentru guvernul Mureșan a început luni și se va încheia marți seară, la ora 20. Votul de învestitură va avea loc miercuri.

„Sunt optimist în ceea ce privește sprijinul minorităților naționale”

Siegfried Mureșan a precizat că „în momentul de față” are „170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”.

Pentru ca el și guvernul său să fie învestiți, Siegfried Mureșan va avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari la votul de miercuri din plen.

„Tocmai am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o, după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri, la votul din plen, în numele grupului, cum se vor poziționa. Ca atare, din respect față de domnia sa, voi lăsa pe dumnealui să anunțe, dar vă pot spune că am plecat încântat de la acea discuție. Sunt optimist în ceea ce privește sprijinul colegilor de la minoritățile naționale”, a spus liberalul.

El a precizat că a „discutat foarte multe lucruri care privesc reprezentarea minorităților naționale în Parlament”.

„Inclusiv modul în care, dacă vom avea o reducere a numărului de parlamentari, conform rezultatelor ultimului recensământ, acest lucru să nu aibă consecințe negative asupra minorităților naționale. Sunt încrezător că găsim o soluție”, a adăugat candidatul la funcția de prim-ministru.

„Programul pe care l-am prezentat conține multe elemente relevante pentru PSD”

Siegfried Mureșan și-a reafirmat „disponibilitatea de a dialoga” cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, în încercarea de a obține susținerea social-democraților la votul de învestire de miercuri.

„Consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD. Răspundem în peste 60, din cele 370 de priorități, ideilor venite din partea PSD. Sunt deschis, până la votul din plen, să discutăm oricând”, a continuat liberalul.

Pe de altă parte, el a spus că social-democrații „nu sunt într-o situație confortabilă și că „oamenii văd că Sorin Grindeanu este un lider politic care are o cotă de încredere mult mai mică decât cota oricum subțirică a Partidului Social Democrat”.

Premierul desemnat a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate în eventualitatea în care el nu va obține suficiente voturi, spunând că, în opinia sa, președintele Nicușor Dan „ar trebui să nu excludă” această variantă.

„Dacă ar fi ca guvernul să nu treacă, s-au creat premisele pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate nu au fost niciodată scenariul meu preferat și înțeleg că nici președintele României nu le preferă”, a mai declarat Siegfried Mureșan.