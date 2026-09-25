Siegfried Mureșan discută acum cu Nicușor Dan în prima lor întâlnire după desemnare 

Premierul desemnat se întâlnește vineri cu președintele pentru a discuta despre programul de guvernare și despre membrii cabinetului.

UPDATE 12:05 Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a început la ora 12:00, așa cum era anunțat de Administrația Prezidențială.

Siegfried Mureșan a declarat de mai multe ori în ultima săptămână că vrea să aibă o discuție cu președintele, pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista de miniștri.

„Domnia sa și cu mine am agreat, în ziua în care m-a desemnat, că, de îndată ce domnia sa revine în țară, ne vom întâlni. Aștept cu toată deschiderea să-i prezint președintelui României programul de guvernare și rezultatele muncii din ultima săptămână”, a spus Siegfried Mureșan, joi, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Siegfried Mureșan a spus, vineri, într-un interviu pentru G4Media, că sâmbătă va depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniști și că își dorește ca votul în plen să aibă loc marți sau miercuri: „Dorința mea e ca luni și marți să avem audierile și marți după amiază sau miercuri să avem votul în plen”.

Cele trei partide care îl susțin pe Mureșan – PNL, USR și UDMR – au, împreună, 170 de voturi. Prremierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare. Pentru că nici social-democrații, nici parlamentarii AUR nu vor susține guvernul, se pierd 218 voturi.



