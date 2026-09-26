Siegfried Mureșan vrea să comaseze ANAF şi Autoritatea Vamală. Ce prevede programul său de guvernare

ANAF şi Autoritatea Vamală Română vor fi reunificate într-un singur organ fiscal şi de control, prevede Programul de Guvernare pe care premierul desemnat Siegfried Mureşan l-a trimis sâmbătă la Parlament.

Documentul include, totodată, reorganizarea administraţiei fiscale şi trecerea la controale bazate pe analiza de risc, notează Agerpres.

„Marii contribuabili şi operaţiunile complexe: echipe specializate pentru preţuri de transfer, tranzacţii intra-grup şi transfrontaliere, controale orientate spre indicatorii de diminuare artificială a bazei impozabile, acorduri de preţ în avans eficientizate şi expertiză pentru modelele de afaceri digitale; reunificarea ANAF şi a Autorităţii Vamale într-un singur organ fiscal şi de control; dezvoltarea programelor de pregătire şi specializare a personalului în domenii fiscale complexe, precum preţurile de transfer, tranzacţiile intra-grup şi transfrontaliere, diminuarea artificială a bazei impozabile, acordurile de preţ în avans şi noile modele de afaceri digitale”, se arată în programul citat.

Totodată, se are în vedere introducerea de indicatori de performanţă şi a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus, până la 31 decembrie 2026, pentru conducerea ANAF şi structurile operative.

„Mecanismul bonus-malus, aplicabil din 2027, conform angajamentelor din PNRR, va implica faptul că bonusurile se vor încasa doar în contextul depăşirii planului de încasări, iar penalităţile se vor aplica în raport cu indicatorii de performanţă aprobaţi specifici fiecărei structuri”, se arată în document.

Programul prevede coordonarea unitară a controlului, colectării şi trezoreriei între nivelurile central şi teritorial ale ANAF, consolidarea funcţiilor-suport şi ocuparea prin concurs a conducerilor teritoriale, fără interimate prelungite.