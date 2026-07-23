„Simion își bate joc de ei, pur și simplu”. Traian Băsescu ironizează discuțiile partidelor cu AUR

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că afirmațiile lui George Simion privind negocieri cu partidele care susțin că AUR este formațiune extremistă arată că liderii politici au un limbaj dublu în fața electoratului, de o parte, și că președintele AUR „își bate joc” de ei.

„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu (președintele PSD, n.r.) și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: „nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea”. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a spus fostul președinte al României.

„Când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, plătești”

Traian Băsescu crede că dezvăluirile jenante pentru partidele „mainstream” este prețul care trebuie plătit atunci când discuți cu George Simion.

„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, cu căciulița în mână, la Simion”, a adăugat Băsescu.

El i-a reproșat lui Nicușor Dan că a evitat, la începutul crizei politice, să cheme AUR la consultări, deși acest partid are legitimitatea conferită de votul alegătorilor.

„Când au început primele consultări organizate de domnul președinte Dan, am spus nu se poate să nu fie chemat și AUR, pentru că este rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid”, a apreciat fostul șef al statului.

În plus, șeful statului nu poate refuza desemnarea unui guvern din care să facă parte și AUR, dacă acest guvern trece de votul de învestire al Parlamentului.

„La consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianță cu ei sau nu, este altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut. Președintele Nicușor Dan, când spune „nu voi semna niciun guvern care vine cu AUR”, n-are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: <e unul de la AUR, afară cu guvernul>”, a conchis Traian Băsescu.

Dezvăluirile lui Simion privind discuțiile de la Vila Lac

Președintele AUR George Simion a afirmat, miercuri, pentru „Gândul”, că unul dintre deputații partidului, Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac, care au încercat să obțină sprijinul unei părți a parlamentarilor AUR pentru învestirea guvernului Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat George Simion.

El l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că, de la declanșarea crizei politice, a încercat nu doar divizarea PNL, ci și pe aceea a AUR. „Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR?Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion.

Liderul AUR a spus că a participat la mai multe întâlniri la Palatul Cotroceni, atât oficiale, cât și informale. „Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile. Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, susține Simion.

Ce a spus Grindeanu despre discuțiile cu Simion

La scurtă vreme, într-o emisiunea la Realitatea Plus, președintele PSD Sorin Grindeanu a recunoscut că s-a întâlnit în mai multe rânduri cu George Simion sau alți reprezentanți AUR, însă a precizat că nu știe nimic de întrevederea de la Vila Lac.

„Sigur că m-am întâlnit și înainte de moțiunea de cenzură și după cu George Simion. Nu am fost niciodată singur la întâlnirile cu el și nu am vorbit despre lucruri care să pună PSD într-o situație delicată. Am urât faptul că s-au dat public discuții private”, a spus Grindeanu, referindu-se la indiscrețiile lui Simion.

Invitat să comenteze afirmațiile lui George Simion, potrivit cărora AUR nu ar fi promis nimic în legătură cu susținerea cabinetului Veștea, Grindeanu a răspuns: „Știți foarte bine că nu-i așa. Pleca Bolojan, eu cred că ajunge. Nu e treaba mea să apăr interesele AUR. Unii au promis că vor da voturile.”

Președintele PSD a susținut că a fost o discuție ca funcția de președinte al Senatului să revină AUR la schimb cu susținerea pentru Adrian Veștea, însă nu s-a ajuns prea departe cu această negociere.

„A fost o discuție legată de Senat, dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR. Nu am angajat PSD la așa ceva, dar am avut impresia că nu-și doreau în mod deosebit”, a spus Grindeanu, precizând că nu au fost discuții privind funcții în alte instituții ale statului.