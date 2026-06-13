Ultimul serviciu pentru fostul lider mondial. Simona Halep, sărbătorită la Cluj într-un meci de gală emoționant

Fostul număr 1 mondial, Simona Halep, una dintre cele mai de succes jucătoare de tenis din România, participă sâmbătă la meciul de gală de retragere din activitate.

Cea de-a VII-a ediție a Sports Festival, desfășurată anul acesta în perioada 11-14 iunie, la Cluj-Napoca, găzduiește evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep, conform Agerpres.

În vârstă de 34 de ani, Simona Halep îşi va încheia oficial cariera sâmbătă, la Cluj-Napoca, printr-un eveniment special la care vor veni și alte personalități ale sportului alb. Ea şi-a anunţat retragerea din tenis la 4 februarie 2025.

Meciul de gală are loc sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, la BT Arena. Evenimentul îi aduce din nou împreună pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat, în mod direct sau indirect, parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist.

Au fost anunțați Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, iar prezentarea evenimentului va fi făcută de celebrii Andrew Krasny și Andi Moisescu, se arată într-un comunicat trimis de organizatorii Sports Festival.

Elina Svitolina, una dintre jucătoarele de tenis alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, a declarat că este foarte fericită să vină la Cluj-Napoca „pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep”. „Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren”, a declarat, citată în comunicat, Elina Svitolina.

Australianul Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial, este cel alături de care sportiva a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, și clasarea pe locul 1 mondial.

Tehnicianul a descris-o pe Halep ca fiind o jucătoare incredibilă, „o adevărată mândrie”, afirmând totodată că se bucură să-i fie alături pentru a celebra o carieră extraordinară.

„Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de-a lungul carierei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an și o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a declarat Darren Cahill.

Fostul lider WTA Simona Halep a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca, joi, după un vot în unanimitate în Consiliul Local, potrivit News.ro.

Simona Halep este prima româncă ce a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 și 2019, potrivit site-ului oficial WTA.

S-a născut la 27 septembrie 1991, la Constanța, și a absolvit studiile de licență și master ale Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității Ovidius.

A început să joace tenis la vârsta de 4 ani și jumătate, alături de fratele său mai mare, iar la 16 ani s-a mutat la București, pentru a-și urma cariera în tenis.

De-a lungul carierei sale, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de Grand Slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019, fiind timp de 64 de săptămâni lider WTA.