Simona Halep, mesaj emoționat după moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt”

Prin moartea lui Mircea Lucescu, fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor – a pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport, spune Simona Halep.

Halep a reacționat printr-un mesaj postat pe Instagram, în care spune că cel mai mult a impresionat-o la Mircea Lucescu „capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă”:

Ea spune că Lucescu „nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi”.

„A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea.

Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește.

Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister”.

Mircea Lucescu, 80 de ani, a murit marți seară, la Spitalul Universitar din București, unde era internat din 29 martie.