Mircea Lucescu a murit. Povestea legendei fotbalului românesc

Decesul fostului antrenor al echipei naționale a României a fost anunțat de către medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București. Moartea marelui antrenor a survenit marți, în jurul orei 20.30.

Mircea Lucescu, 80 de ani, era internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat.

Cel mai în vârstă antrenor de națională

Meciul dintre Turcia și România din semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, disputat la Istanbul. Inquam Photos / Alex Nicodim

Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul de antrenor al echipei naționale de fotbal pe 2 aprilie. După duelul de la Istanbul din 26 martie, în care România a pierdut calificarea la Campionatul Mondial, Mircea Lucescu a doborât recordul pentru cel mai în vârstă antrenor de echipă națională care stă pe bancă la un meci, potrivit Golazo. El avea în ziua meciului vârsta de 80 de ani și 240 de zile.

O bornă importantă stabilită de Mircea Lucescu îl reprezintă numărul de trofee. În cariera sa a strâns 35, fiind pe locul trei la nivel global. El este depășit doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

„Să mori pe teren e cel mai frumos lucru”

Mircea Lucescu la o sesiune de antrenament în octombrie 2006. Foto: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Într-un interviu acordat în 2010 pentru Gazeta Sporturilor, Mircea Lucescu afirma: „Să mori pe teren, ca Jock Stein, e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că a trecut prin absolut tot în viaţă acolo, în mijlocul luptei, pe teren”, a spus Lucescu

„Cei care am trăit o viaţă pe gazon suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul. Bobby Robson, de exemplu, a renunţat o vreme, apoi, ajungând într-un supermarket, s-a gândit: “Ce caut eu aici?”. Şi s-a întors, deşi era bolnav…”, spunea Lucescu.

„Antrenorii sunt ca actorii. Nu se retrag. Nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini”, mai afirma el.

Jucătorul Mircea Lucescu: 70 de selecții la națională

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945. Ca fotbalist, a evoluat în principal la Dinamo București, unde a obţinut cele mai mari succese din cariera de jucător: cinci titluri de campion al României (1964-1965, 1970-1971, 1971-1972, 1974-1975, 1976-1977) şi o Cupă a României (1967-1968), potrivit news.ro.

Şi-a încheiat cariera de jucător la Corvinul Hunedoara (1977-1982), iar în acelaşi timp a început şi activitatea de antrenorat. A reuşit, chiar din primul an, promovarea în Divizia A, pentru ca în anii următori să se claseze pe locul 3 în prima divizie.

El a fost selecţionat de 70 de ori în prima reprezentativă a României, fiind căpitanul acesteia la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic 1970.

Antrenorul Mircea Lucescu: a calificat România la EURO 1984

Mircea Lucescu a fost din toamna anului 1981 până în 1986 antrenorul echipei naţionale a României, cu care a reuşit calificarea la Campionatul European din 1984. A antrenat apoi pe Dinamo Bucureşti, formaţie la care a câştigat un titlu naţional (1989-1990) şi două Cupe ale României (1985-1986 şi 1989-1990), obţinând şi o calificare în semifinalele Cupei Cupelor (1990).

Antrenor la Inter Milano

În vara anului 1990, a plecat în Italia, unde a antrenat formaţiile Pisa, Brescia şi Reggiana. Apoi, în 1997, a revenit în România, fiind numit antrenorul echipei Rapid Bucureşti, cu care a câştigat, în 1998, Cupa României.

La 30 noiembrie 1998, a fost instalat antrenor principal la Internazionale Milano, fiind însă demis după câteva luni (martie 1999). A revenit la Rapid, reuşind să câştige campionatul, ediţia 1998-1999.

Supercupa Europei cu Galatasaray și Cupa UEFA cu Șahtior

Din vara anului 2000 până în 2002, Mircea Lucescu a fost antrenorul echipa Galatasaray Istanbul, cu care a câştigat Supercupa Europei (2000) şi campionatul Turciei (2002). În vara anului 2002, a trecut la Beşiktaş, reuşind, în primul an, câştigarea campionatului.

La 16 mai 2004, Lucescu a preluat echipa ucraineană Şahtior Doneţk. Sub conducerea lui Lucescu, Şahtior a cucerit opt titluri de campioană naţională (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), cinci Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013) şi şapte Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), dar mai ales Cupa UEFA, câştigată în 2009, după finala cu Werder Bremen (2-1).

În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului ucrainean de fotbal, iar în 2014 a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.

După plecarea de la Şahtior, Lucescu a antrenat pe Zenit Sankt Petersburg timp de un sezon, iar apoi a fost timp de aproape doi ani selecţioner al Turciei.

În iulie 2020 a revenit în fotbalul ucrainean, de data această la mare rivală a lui Șahtior, Dinamo Kiev. A antrenat aici până în 2023 și a câştigat Supercupa Ucrainei în 2020, campionatul şi Cupa Ucrainei în 2021.

În 2024, a revenit după 38 de ani pe banca echipei naționale de fotbal a României. A reușit să câștige grupa de Liga C în Liga Națiunilor și să promoveze în B, dar a ratat obiectivul principal: calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Decorațiile primite

La 22 mai 2009, Mircea Lucescu a primit, din partea preşedintelui României, Ordinul Naţional ”Crucea României” în grad de Cavaler, ”în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi fotbalistice şi a performanţelor obţinute ca antrenor.

La 18 ianuarie 2013, Lucescu a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Hunedoara.

În topul celor mai buni antrenori din istorie

El figurează între primii 100 de antrenori ai lumii (locul 41) din primul deceniu al secolului XXI (2001-2010), conform clasamentului stabilit de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS).

De asemenea, France Football l-a plasat pe locul 41 în clasamentul celor mai buni antrenori din istoria fotbalului.