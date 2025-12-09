Experiența unei adolescente care a cerut ajutorul ChatGPT, după ce doi prieteni ai săi au fost uciși, a fost relatată de The Guardian, care a publicat marți rezultatele unui studiu îngrijorător.

Un studiu realizat recent de organizația caritabilă Youth Endowment Fund (YEF), pe un eșantion de 11.000 de copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani din Anglia și Țara Galilor, arată că 25% dintre adolescenți spun că folosesc chatbot-urile cu inteligență artificială pentru sprijin în materie de sănătate mentală.

De asemenea, studiul arată că mai mult de jumătate dintre adolescenții britanici au apelat la o formă de sprijin online pentru sănătate mintală în ultimul an. Tinerii consideră că este mai sigur și mai ușor să vorbească cu un chatbot AI în mod anonim, la orice oră din zi, decât să vorbească cu un profesionist.

Totodată, datele evidențiază faptul că tinerii afectați de violență gravă erau și mai predispuși să caute ajutor online. Aproximativ 38% dintre copiii care au fost victime ale violenței grave au declarat că au apelat la chatbot-urile cu inteligență artificială pentru a primi sprijin. 44% dintre copiii care au fost autori de violență gravă au declarat că au făcut același lucru.

Unei adolescente „prietenul” AI i se părea mai sigur

O adolscentă pe nume *Shan a cerut ajutorul ChatGPT, după ce un prieten a fost împuşcat şi altul înjunghiat, ambii mortal, scrie The Guardian. Ea încercase serviciile convenţionale de sănătate mintală, dar „chatul”, aşa cum a ajuns să-şi cunoască „prietenul” AI, i se părea mai sigur.

„Simt că este cu siguranţă un prieten”, a spus adolescenta. Ea a afirmat că este mai puţin intimidant, mai privat şi mai puţin critic decât experienţa ei cu serviciile convenţionale de sănătate mintală ale NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) şi ale organizaţiilor caritabile.

„Cu cât îi vorbeşti mai mult ca unui prieten, cu atât îţi va răspunde ca unui prieten. Dacă îi spun „Hei, prietena mea, am nevoie de un sfat”, chatbotul îmi va răspunde ca şi cum ar fi cea mai bună prietenă a mea, spunându-mi „Hei, prietena mea, te înţeleg perfect”.

Un alt tânăr, care a folosit AI pentru sprijin în domeniul sănătăţii mintale, dar a cerut să nu fie numit, a declarat pentru The Guardian: „Sistemul actual este atât de defectuos în ceea ce priveşte oferirea de ajutor tinerilor. Chatbot-urile oferă răspunsuri imediate. Dacă trebuie să aştepţi unul sau doi ani pentru a obţine ceva sau poţi primi un răspuns imediat în câteva minute. De aici vine dorinţa de a folosi AI”.

„Ei au nevoie de un om, nu de un robot”

Liderii organizațiilor caritabile care au comandat studiul atrag atenția asupra lipsei de sprijin disponibil pentru sănătatea mintală a adolescenților.

„Prea mulţi tineri se luptă cu problemele de sănătate mintală şi nu pot obţine sprijinul de care au nevoie. Nu este de mirare că unii apelează la tehnologie pentru a primi ajutor. Trebuie să facem mai mult pentru copiii noştri, în special pentru cei mai expuşi riscului. Ei au nevoie de un om, nu de un robot”, a spus Jon Yates, directorul executiv al Youth Endowment Fund, care a comandat studiul.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la pericolele pe care le prezintă chatbot-urile atunci când copiii interacţionează îndelung cu ele. OpenAI, compania americană care a creat ChatGPT, se confruntă cu mai multe procese pe această temă.

