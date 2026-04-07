Sinagogă avariată la Teheran: Israelul îşi exprimă regretul, spune că a vizat un lider militar

Armata israeliană şi-a exprimat marţi regretul pentru pagubele provocate unei sinagogi din Teheran în urma unui atac aerian nocturn, despre care a afirmat că a vizat „un comandant militar iranian de rang înalt”, relatează AFP.

„Noaptea trecută (luni spre marţi), Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au efectuat un atac ce a vizat un comandant de rang înalt din cadrul Khatam al-Anbiya (comandamentul forţelor armate iraniene)”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene ca răspuns la o întrebare din partea AFP.

„Rezultatele acestui atac sunt în curs de analizare”, a precizat purtătorul de cuvânt, el asigurând că au fost „luate măsuri pentru a reduce riscul pentru civili” și menționând în acest sens „utilizarea muniţiilor de precizie şi o supraveghere aeriană”.

Armata israeliană „regretă pagubele colaterale cauzate sinagogii şi subliniază că atacul a vizat un obiectiv militar important din cadrul forţelor armate ale regimului, şi nu un lăcaş de cult”, a adăugat el.

Marţi dimineaţă, agenţia iraniană de presă Mehr şi cotidianul Shargh au relatat că sinagoga Rafi Niya, din apropierea Pieţei Palestina din centrul Teheranului, a fost „complet distrusă” în urma bombardamentelor asupra capitalei iraniene.

Ziarul Shargh a descris-o ca fiind „unul dintre cele mai importante locuri de adunare şi sărbătoare pentru evreii khorasaniţi”, referindu-se la regiunea Khorasan din estul Iranului.

Islamul şiit este religia de stat în Iran. Zoroastrismul, iudaismul şi creştinismul sunt culte minoritare şi sunt reprezentate în Parlamentul iranian.

Comunitatea evreiască este estimată în prezent la câteva mii de persoane, comparativ cu aproximativ 100.000 la proclamarea Republicii Islamice în 1979.