Sindicaliștii din Educație, anunț după întâlnirea cu premierul Bolojan. „Vom boicota începerea anului școlar”

Sindicaliștii din Educație au anunțat, luni, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan că vor boicota începutul anului școlar, în semn de protest față de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei au afirmat că i-au explicat premierului că măsirea normei didactice, precum și comasarea unor școli vor avea „efecte negative”, însă fără rezultat.

„Am avut o discuție de o oră și jumătate cu premierul României. Din păcate, toate argumentele noastre privind efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan au fost ascultate, dar nu am primit niciun angajament din partea premierului că s-ar reveni asupra lor”, a declarat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), luni, la Guvern, după discuțiile cu premierul Bolojan.

El a mai spus: „Am argumentat fiecare măsură în parte – mărirea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea tarifului la plata cu ora și am demonstrat că toate acestea vor avea efecte negative atât asupra colegilor, cât și asupra elevilor”.

Liderul sindical spune însă că premierul nu a înțeles nemulțumirile lor. „Având în vedere că nu avem nimic concret, nu putem spune decât că protestele vor continua și vor lua amploare după începerea școlii. I-am cerut premierului să facă o analiză mai atentă, avertizându-l că anul școlar viitor va fi unul bulversant, pentru că, repet, vor fi ample acțiuni de protest”, a continuat Hăncescu.

„Pe 8 septembrie, școala nu va începe”

Tot despre boicot și proteste a vorbit și Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educației „Spiru Haret”.

„Atunci când reprezentanții Guvernului nu vor să audă, nu vor să înțeleagă aceste mesaje, este clar că este obigația noastră morală să continuăm cu aceste acțiuni de protest. Vor continua protestele în fața Ministerului Educației, se vor extinde și în fața Guvernului, iar pe 8 septembrie, școala nu va începe. Vom boicota începerea anului școlar”, a afirmat sindicalistul Marius Nistor.

„Cu alte cuvinte, anul școlar va începe aici, în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni. Educația nu poate fi tratată contabil. Alte state europene, aflate în criză, nu au lovit în două sisteme esențiale: educația și sănătatea, ar trebuie să fie luate exemplu”, a mai spus sindicalistul.

Nouă zile de proteste

Federațiile sindicatelor din învățământ au reluat, luni dimineață, protestele în fața Ministerului Educației și Cercetării, nemulțumite de prevederile așa-numitei „Legi Bolojan”. Manifestanții, ajunși la a noua zi de proteste, au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David.

De asemenea, sindicatele din educație îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină pentru a opri măsuri din Legea nr. 141/2025.

Printre măsurile contestate se numără cele care prevăd creșterea normei didactice cu două ore, reducerea tarifului pentru plata cu ora și comasarea școlilor mici. Sindicaliștii avertizează aceste măsuri vor duce la pierderea locurilor de muncă, scăderea calității actului educațional și o criză fără precedent în sistem.

Inițial, sindicatele anunțaseră acțiuni zilnice de pichetare până pe 6 august, însă protestele au continuat și în zilele de 7, 8 și 11 august. Pe 8 septembrie, în prima zi a noului an școlar, este programat un miting național în București, la care sindicaliștii estimează participarea a peste 30.000 de membri.

Hăncescu a mai precizat că sindicaliștii se vor consulta cu profesorii din întreaga țară pentru a decide dacă va fi declanșată o grevă generală după începerea anului școlar.