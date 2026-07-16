Sindicaliștii din Sănătate anunță o grevă de avertisment și data la care intră în „greva generală pe termen nelimitat”

Federația Sanitas a anunțat, joi, o grevă de avertisment pentru data de 20 iulie, care va fi urmată de o grevă generală pe termen nelimitat, începând din 28 iulie. Sindicaliștii spun că, astfel, vor protesta „împotriva politicii economice și sociale a Guvernului”.

În comunicatul transmis, organizația sindicală invocă printre principalele revendicări „salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate, prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate”.

Totodată, Sanitas cere „o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public.

A treia revendicare menționată se referă la „respectarea reală a dialogului social, prin consultarea și negocierea cu organizațiile sindicale înainte de adoptarea deciziilor care afectează sute de mii de salariați, nu prin prezentarea unor proiecte deja finalizate.

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea”

Președintele Sanitas, Iulian Pope, a acuzat Guvernul că nu a purtat „o negociere reală” cu categoriile profesionale vizate de efectele viitoarei legi a salarizării în sistemul public.

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate și au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv ușa dialogului social și să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”, a declarat Pope.

Va fi „menținută cel puțin o treime din activitatea normală” a spitalelor

Sanitas a precizat că „în toate unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii prevăzute de lege, fiind menținută cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol”.

„Pentru declanșarea acestei greve, Federația SANITAS a notificat 523 de unități sanitare; conform legii, pot semna pentru grevă nu numai membrii SANITAS, ci și nemembrii sau membrii altor organizații sindicale din Sănătate. Vreau să reafirm faptul că greva SANITAS nu este îndreptată împotriva pacienților”, a adăugat Iulian Pope.

El susține că acțiunea de protest are ca obiectiv „salvarea sistemului public de sănătate, înainte ca acesta să fie împins într-o criză și mai profundă”.

„Un sistem în care personalul pleacă, secțiile rămân fără oameni, iar accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate devine din ce în ce mai dificil. Ceea ce refuzăm să acceptăm este încercarea Guvernului de a transforma personalul medical în țap ispășitor pentru propriile greșeli. Nu sindicatele au întârziat ani de zile reforma salarizării. Nu sindicatele au ignorat dialogul social. Nu sindicatele au elaborat proiecte de lege în spatele ușilor închise și le-au prezentat partenerilor sociali doar când deciziile erau deja luate”, a mai declarat președintele Sanitas.