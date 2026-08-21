Sindicaliștii din Sănătate cer partidelor să respingă legea salarizării. Replica lui Bolojan

Varianta actuală a legii salarizării, prezentată joi de ministrul interimar al Muncii, este „mai proastă” decât precedentele, acuză Federația Sanitas, principalul sindicat din Sănătate, într-o postare făcută vineri pe Facebook.

„Federația SANITAS din România respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării, făcută publică ieri, 20 august 2026. Din perspectiva angajaților din Sănătate și Asistență socială, această formă a documentului se îndepărtează și mai mult de principiile unei salarizări echitabile, predictibile și corelate cu responsabilitatea și valoarea socială a muncii”, transmit sindicaliștii

Ei acuză că solicitări din Sănătate nu se regăsesc în proiect, iar „liniile roșii” trasate au fost încălcate.

„În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, ni se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare”, spune Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

Printre nemulțumirile menționate de Sanitas se numără nemenționarea sursei de finanțare din care urmează să fie asigurate creșterile salariale și plata sporurilor, modul cum sunt clasificate activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare, limitarea sporurilor la 20%.

„Nu putem accepta o construcție salarială care, sub pretextul reformei și al echității, riscă să producă noi inechități, noi incertitudini și noi pierderi pentru angajați”, continuă Sanitas.

Amenințări cu greva

„Federația SANITAS solicită public tuturor partidelor parlamentare să respingă acest proiect de lege în forma prezentată. Le cerem parlamentarilor să nu voteze o lege care este inechitabilă, injustă și fără o legătură reală cu valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială”, solicită ei.

„Reamintim Guvernului și tuturor decidenților politici că greva din Sănătate este suspendată, nu încheiată. Suspendarea grevei a fost o decizie de responsabilitate și a oferit decidenților politici timpul necesar pentru construirea unui proiect negociat corect cu partenerii sociali”, avertizează sindicaliștii.

Replica lui Bolojan pentru sindicaliști

La finalul unei ședințe la PNL, premierul Bolojan a anunțat că formațiunea va vota legea în Parlament și a răspuns solicitărilor sindicaliștilor.

„Au fost foarte multe discuţii, au fost promisiuni în spaţiul public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite”, a precizat Bolojan.

Premierul interimar a menţionat că „unul dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creştere totală ca masă salarială să depăşească posibilităţile economiei României”.

Ce prevede legea salarizării pentru Sănătate

În anexa Sănătate şi asistenţă socială proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate şi modul de acordare a sporului de ture prin condiţionarea sporului de 15% pentru ture de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Proiectul stabileşte coeficienţii pentru funcţiile din sănătate, diferenţiate pe categorii de unităţi şi în funcţie de specializări.

Se majorează tariful orar aferent salariului de bază de la 30% la 40% pentru personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru

Gărzile de urgenţă efectuate de medici se plătesc cu un tarif orar majorat de la 20% la 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

Se modifică şi modalitatea de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă, pe niveluri în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pe patru niveluri şi stabilirea limitei inferioare pe fiecare nivel, şi majorarea limitei superioare pe fiecare nivel.