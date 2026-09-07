Sindicatele cer Parlamentului să respingă cererea CSM privind angajările în sistemul judiciar

Cele cinci mari confederaţii sindicale cer, luni, într-o scrisoare deschisă adresată tuturor parlamentarilor, să respingă cererea Consiliului Superior al Magistraturii privind suplimentarea schemelor de personal cu noi posturi de asistent al judecătorului, informează News.ro.

Cele 5 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional – Confederaţia Naţional Sindicală „Cartel ALFA”, Blocul Naţional Sindical (BNS), Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România „Frăţia”, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România si Confederaţia Naţională Sindicală „Meridian” au transmis, luni, într-o scrisoare deschisă adresată fiecărui parlamentar, că susţin un sistem public eficient, responsabil şi orientat către interesul cetăţeanului.

CSM a cerut peste 700 de posturi de asistent

„Vă solicităm respingerea propunerii Consiliului Superior al Magistraturii privind suplimentarea schemelor de personal cu noi posturi de asistent al judecătorului, precum şi iniţierea demersurilor necesare pentru redirecţionarea resurselor financiare către ocuparea posturilor vacante de judecători, grefieri şi asistenţi judiciari, categorii profesionale esenţiale pentru funcţionarea actului de justiţie. Această solicitare are la bază analiza documentelor publice şi a rezultatelor proiectului pilot prin care funcţia de asistent al judecătorului a fost introdusă în sistemul judiciar, precum şi necesitatea unei utilizări responsabile a fondurilor publice”, se arată în scrisoarea deschisă.

Potrivit documentului citat, proiectul finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă – SIPOCA 751, cu o valoare de peste 72 milioane lei, a avut ca obiectiv reducerea duratei proceselor şi degrevarea judecătorilor de activităţi administrative.

În cadrul acestuia au fost angajaţi 165 de asistenţi ai judecătorului, funcţie care ulterior a fost permanentizată prin acte normative succesive.

„Cu toate acestea, datele statistice disponibile şi rapoartele de activitate ale instanţelor pilot nu demonstrează că obiectivele asumate în cadrul proiectului au fost atinse într-o măsură care să justifice extinderea acestui model la nivel naţional. Nu există dovezi convingătoare privind reducerea semnificativă a duratei proceselor, diminuarea întârzierilor la redactarea hotărârilor, scăderea consistentă a stocurilor de dosare sau creşterea eficienţei instanţelor proporţional cu resursele financiare investite”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, „funcţia de asistent al judecătorului nu este construită în jurul unor atribuţii proprii şi exclusive, ci desfăşoară activităţi de sprijin, multe se pot face prin program Ecris 5, activităţi care se suprapun în mod semnificativ peste atribuţiile exercitate deja de personalul auxiliar de specialitate, în special de grefieri”.

Sindicatele vor mai mulți judecători și grefieri

„Sistemul judiciar dispune de un corp profesional bine reglementat, format şi evaluat permanent, care poate prelua şi dezvolta aceste activităţi prin consolidarea schemelor existente, fără crearea unor structuri administrative paralele. Instanţele din România se confruntă cu un deficit real de personal în ceea ce priveşte judecătorii, grefierii şi asistenţii judiciari. Aceste categorii profesionale sunt direct implicate în desfăşurarea actului de justiţie şi reprezintă veritabilele resurse care pot contribui la reducerea duratei proceselor, la diminuarea încărcăturii de dosare şi la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie”, apreciază confederaţiile sindicale.

Acestea apreciază că fondurile publice trebuie orientate cu prioritate către ocuparea acestor posturi deficitare şi către consolidarea structurilor deja existente, nu către dezvoltarea unei categorii profesionale suplimentare.

În acest context, confederaţiile sindicale semnatare solicită:

respingerea propunerii privind suplimentarea posturilor de asistent al judecătorului;

evaluarea independentă şi transparentă a rezultatelor proiectului pilot finanţat din fonduri europene înaintea oricărei decizii privind extinderea acestuia;

redirecţionarea resurselor financiare către ocuparea posturilor vacante de judecători, grefieri şi asistenţi judiciari, acolo unde deficitul de personal afectează în mod direct funcţionarea instanţelor.

În luna februarie, Consiliul Superior al Magistraturii reclama „situaţia critică a resurselor umane din instanţe”.

„Deşi există reglementare legală pentru înfiinţarea posturilor de asistenţi ai judecătorilor, aceasta rămâne, în practică, doar formală. Pentru a asigura un raport minim funcţional de 1 asistent al judecătorului la 3 judecători, ar fi necesare 712 posturi suplimentare”, arată CSM.