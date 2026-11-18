Pro TV va difuza şi anul acesta seria de filme „Singur Acasă” (Home Alone) în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele trei filme vor putea fi urmărite în luna decembrie, înainte de Crăciun.

Primul film din serie, „Singur Acasă” (Home Alone), va fi difuzat pe 5 decembrie, potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media.

Pe 12 decembrie, Pro TV va difuza „Singur Acasă 2”: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York).

Seria continuă pe 19 decembrie, cu „Singur Acasă 3” (Home Alone 3).

Seria Singur acasă poate fi urmărită şi pe platforma online Disney+

Filmele „Singur Acasă” sunt difuzate de Pro TV în preajma Crăciunului de aproximativ 20 de ani.