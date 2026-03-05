„Singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii”. Ce sprijin oferă Franţa forțelor SUA în războiul contra Iranului

Statul-major al forţelor armate franceze a comunicat joi că a permis folosirea bazei de la Istres, din sud-estul Franţei, de către avioane militare americane, doar după ce a primit „garanţii complete” că acestea nu participă în niciun fel la operaţiunile Statelor Unite împotriva Iranului, transmit AFP și Agerpres.

Este vorba de avioane de susţinere, nu de luptă, folosite „strict în sprijinul apărării partenerilor noştri din regiune” – o „procedură de rutină în cadrul NATO”, a arătat statul-major.

Ministrul apărării, Catherin Vautrin, a explicat în cursul unei vizite la Direcţia pentru aplicaţii militare a Comisariatului pentru energia atomică de la Valduc, în departamentul Cote d’Or, că „un avion de realimentare este o benzinărie, nu un avion de vânătoare”. Ea a adăugat că „subiectul este deci clar capacitatea de realimentare – este singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii” Franceze.

Franţa are „angajamente solide” în Orientul Mijlociu

De sâmbăta trecută, când atacurile Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului au declanşat un conflict extins ulterior în Orientul Mijlociu, Franţa a afişat o postură descrisă de preşedintele Emmanuel Macron ca „strict defensivă”. Şeful statului francez a apreciat că ofensiva americano-israeliană se situează „în afara dreptului internaţional”, iar „Parisul trebuie să ia măsuri de securitate pentru cetăţenii francezi, bazele militare şi aliaţii din regiune”.

Franţa are acorduri de apărare cu Qatarul, Kuweitul şi Emiratele Arabe Unite, precum şi „angajamente solide” – conform terminologiei folosite de Macron – cu Iordania şi Irakul. Toate aceste ţări au fost vizate de atacuri aeriene iraniene, a arătat preşedintele.

Iranul a atacat, printre altele, două baze militare franceze din Emirate, deşi nu există certitudinea că acestea au fost vizate intenţionat, a precizat joi dimineaţa Vautrin la postul de radio RTL. Ea a precizat că în statul arab respectiv din Golf au fost trimise ca întăriri şase avioane Rafale.

Opoziţia franceză de stânga a reacţionat la declaraţiile lui Macron avertizând că Franţa riscă să fie antrenată în conflictul din Orientul Mijlociu.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, criticat vehement de preşedintele american Donald Trump pentru presupusa lipsă de cooperare cu SUA, a afirmat miercuri că „avioane americane operează de la baze britanice”.

Spania a refuzat categoric să acorde asistenţă logistică avioanelor militare americane.