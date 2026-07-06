„Singura explicație pentru problema cu rachetele balistice”. Apelul lui Zelenski, după atacul „brutal” al rușilor care a străpuns complet antiaeriana ucraineană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că are mari speranțe de la summitul NATO de la Ankara, după atacul devastator al Rusiei asupra Kievului în care au murit peste 20 de oameni, scrie agenția germană de presă DPA.

Summitul trebuie să producă mai mult decât un „exercițiu lipsit de conținut” și să asigure mai multă protecție pentru Ucraina, a spus Zelenski, în discursul său de luni seară adresat națiunii.

„A fost un atac brutal”, a spus el despre loviturile rusești cu drone și rachete asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare în cursul nopții de duminică spre luni. El a spus că 22 de persoane au fost ucise și alte aproximativ 90 rănite.

Zelenski invocă „numărul insuficient de interceptoare”

Zelenski a spus că apărarea antiaeriană a Ucrainei continuă să aibă o rată mare de intercepție împotriva dronelor și rachetelor de croazieră rusești atunci când suficiente interceptoare sunt disponibile, dar a atras atenția că există breșe clare în protejarea împotriva rachetelor balistice.

„Indiferent când capabilitățile necesare sunt disponibile, războinicii noștri au rate de intercepție cu adevărat mari. Aceasta este singura explicație pentru problema cu rachetele balistice – numărul insuficient de interceptoare”, a explicat liderul de la Kiev.

El s-a plâns din nou de lipsa de muniție pentru sistemele de rachete Patriot, singura apărare eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

„Este pur și simplu absurd că, în lumea de astăzi, producția nu a fost încă mărită la nivelul care este necesar pentru a proteja oamenii de teroarea balistică”, a mai spus Zelenski, potrivit Agerpres.

El a sugerat că Ucraina ar putea produce rachetele Patriot singură, dar că ar avea nevoie de licențe și aprobare din partea SUA.

„Sperăm foarte mult că summitul de acum de la Ankara – summitul celor mai puternice state euroatlantice – nu va deveni un exercițiu lipsit de conținut”, a spus președintele ucrainean despre reuniunea de două zile care începe marți.

„Și că protecția noastră pentru viață, cooperarea noastră în materie de securitate și pentru capabilități de apărare aici în Europa și cu America va deveni mai puternică prin eforturi și decizii comune”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski se va alătura liderilor NATO la summitul de la Ankara și va avea o întrevedere unu la unu cu președintele american Donald Trump.

Vulnerabilitatea antiaeriană a Ucrainei

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei folosind drone de atac, precum și rachete lansate din aer, de pe uscat și mare de diferite tipuri. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a folosit 68 de rachete, inclusiv 23 de rachete balistice și șase rachete super și hipersonice, precum și 351 de drone în atac. Orașul Kiev a fost principala țintă a rușilor.

Noile lovituri ale armatei ruse au venit la câteva zile după un alt atac sângeros în care și-au pierdut viața 31 de persoane.

Sistemele de apărare ucrainene au reușit să doboare sau să neutralizeze 37 de rachete și 326 de drone, dar niciuna dintre rachetele balistice sau rachetele super și hipersonice, arată datele forțelor aeriene, potrivit Reuters și Ukrainska Pravda.

Avioane, unități de rachete antiaeriene, resurse de război electronic, unități de sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc din cadrul forțelor de apărare ale Ucrainei au fost implicate în respingerea atacului, conform presei de la Kiev.

Ucraina a spus în repetate rânduri că nu are suficiente interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, care sunt singurele arme eficiente pentru a doborî proiectilele balistice care se apropie de țintele din țara invadată de forțele Moscovei.

Lipsa rachetelor pentru sistemele Patriot s-a simțit în timpul bombardamentelor masive lansate de ruși duminică noapte, a atras atenția purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Iurii Ihnat.

„Rata de succes a fost scăzută, ca să spunem așa. Pentru a doborî rachete balistice, ai nevoie de resursele necesare. Avem suficiente sisteme, dar ceea ce ne trebuie este o aprovizionare constantă cu rachete. Rusia exploatează faptul că Ucraina – și, într-adevăr, întreaga lume – se confruntă cu o lipsă gravă de rachete interceptoare PAC-2 și PAC-3. De aceea, se concentrează din ce în ce mai mult pe atacuri cu rachete balistice”, a declarat Ihnat.