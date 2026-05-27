Singura investiție privată făcută în ultimii 35 de ani într-un domeniu din România nu a putut fi premiată

Inaugurarea clădirii Teatrului Griviţa 53, primul teatru construit din iniţiativă privată din România, în București, 18 septembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Regizorul Chris-Simion Mercurian a reușit să construiască, în București, singurul teatru nou privat ridicat de la zero în România, după căderea comunismului. În septembrie 2025, teatrul a fost inaugurat. Acum câteva zile Uniunea Teatrală din România (UNITER) a decernat zeci de premii pentru anul 2025. Teatrul nou nu a existat.

Cea mai citită continuare ar fi: UNITER e rău, teatrul cel nou e bun. Ar fi o continuare pe placul rețelelor sociale, care ar împinge conflictul și l-ar viraliza.

Numai că, în viața reală, lucrurile sunt ceva mai complicate.

Pe 19 septembrie 2025, în romanticul și dărăpănatul cartier al Bucureștiului care se întinde de pe Calea Victoriei spre Gara de Nord, a fost inaugurat Teatrul Grivița 53. A fost inițiativa artistei Chris-Simion Mercurian și a soțului acesteia, Tiberiu Mercurian.

În 2016 cei doi au cumpărat terenul, cu 200.000 de euro, banii lor. În 2021 au luat aprobările. În 2023-2025 au ridicat teatrul. Avizele și construcția s-a făcut în mandatele lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei.

Teatrul are două săli: una cu 140 de locuri și cealaltă de 70 de locuri. A costat 4,5 milioane de euro, potrivit unei discuții purtată cu Tiberiu Mercurian.

:

Foto: Imagini din clădirea Teatrului Grivița 53

Dintre acești bani, 1,7 milioane de euro sunt bani publici. Ai cetățenilor norvegieni. Pentru că Grivița 57 a luat un grant. Restul au fost donații de la oameni și, mai ales, de la companii românești: acestea au adus 1 milion de euro.

Ce s-a întâmplat la Gala Uniter

Luni, 25 mai, Uniunea Teatrală din România, UNITER, a avut gala în care a premiat realizările anului 2025. A fost o sărbătoare.

Au fost premiați mari actori, uriași regizori, autori și coregrafi talentați. Au fost premiate Teatrul Act pentru peste 25 de ani de activitate, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova „la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii românești” și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași pentru 185 de ani.

A fost premiat Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB „pentru 30 de ani de rezistență, continuitate și relevanță în cultura Bucureștiului”.

Un premiu special a fost acordat pentru „Asociația Șerban Ionescu – pentru construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai”.

Ce spune UNITER

Cea mai citită continuare a acestui text ar fi una conflictuală. O luptă între bine și rău, unde UNITER e Goliat și teatrul cel nou e David.

Sau, și mai tare: UNITER e „sistemul” și cei doi investitori artistici sunt „antisistemul”.

Dar, în realitate, poate că nu e vorba de asta. Tiberiu Mercurian a semnalat, dezamăgit, pe Instagram absența investiției din Gala UNITER.

Am sunat la UNITER, încălcând buna tradiție că mai bine tragem înainte să întrebăm.

Am discutat cu Pamela Bojog-Pricopie, purtătorul de cuvânt al Uniunii Teatrale.

„Senatul nostru e format din 19 artiști, actori, regizori și un manager cultural. Senatul întâlnește în fiecare lună februarie. Da, au acordat premii pentru teatre, la categorii speciale. Înțelegem supărarea de la Teatrul Grivița 57”, a spus Bojog-Pricopie.

Ea a explicat că echipa noului teatru nu reclamă că au fost ignorată pentru un act artistic, ceea ce au confirmat și cei de la teatru, ci pentru că „nu li s-a remarcat investiția”.

„Dar nu a fost nicio rea voință. Pur și simplu, așa au votat acești oameni”, a mai spus reprezentanta UNITER. Pamela Bojog-Pricopie a amintit că „în ambele festivaluri de teatru organizate de UNITER în 2024 și 2025 s-au organizat evenimente pentru investiția de la Teatrul Grivița 53, inclusiv o strângere de fonduri”.

Și ce facem acum? Nu condamnăm pe nimeni „la ziar”?

„Investiția” nu există în mentalitatea noastră comună

Cei 19 artiști din Senatul UNITER, printre care Victor Rebengiuc, Vlad Zamfirescu, George Mihăiță sau Marcel Iureș, pot fi suspectați de multe lucruri, dar în niciun caz de preocupare de a da în cap cuiva. Parcă îi și vezi pornind cu stiletele în mână, la vreme de seară. În fond, și de aceea îi iubim, sunt artiști.

În general în lumea culturală coalițiile sunt improbabile, comploturile țin o zi, iar „dezbinare” e eufemismul secolului ca să definești lipsa unui scop comun. Brusc, s-ar fi burzuluit ei pe Chris și pe Tiberiu Mercurian? Oricum cei doi au, ei înșiși, alte treburi, nu să se lupte cu breasla.

Mai degrabă lucrurile au stat fix cum le-a povestit purtătoarea de cuvânt a UNITER: S-a propus, s-a votat, nu a trecut.

Și nu a trecut pentru că nu există o categorie intitulată „Investiții noi”. Nu există nu doar în regulamentul UNITER, ci nu există nici în conștiința noastră . Poate că aici e și miezul neconflictual, dar relevant, al acestei întâmplări.

Singurul nu a fost premiat pentru că e singurul

Suntem obișnuiți să recompensăm tradiția, să onorăm continuitatea și să aplaudăm „întreaga carieră”. Mai ales în cazul morților ne atingem apogeul recunoștinței.

Dar ne-am dezobișnuit să prețuim noul, începutul și investițiile. Tocmai pentru că ele sunt atât de rare. În orice domeniu.

Ne lipsește rutina lucrului pornit de la zero. Nu avem reflexul de a valoriza așa ceva. Mai ales ceva frumos, Doamne păzește! Căci Grivița 53 e un loc cultural cu adevărat frumos, un exercițiu scandinav în apropiere de gara delabrată a orașului nostru.

Și nu e vorba să premiezi o clădire, că UNITER nu e agenție imobiliară. Inițiativa e reușita, nu tavanul.

Probabil că cei 19 artiști din Senat nici nu au avut reprezentarea muncii necesare ca să strângi sumele de bani, să planifici și să organizezi. De unde să o aibă dacă nimeni nu a mai făcut-o? Nici eu nu am idee ce înseamnă, probabil nici dumneavoastră nu aveți.

Singurul teatru privat construit în ultimii 35 de ani în România nu a putut fi premiat pentru că a fost singurul.