Singura reacție a familiei Negoiță la investigația despre proprietățile de 2,8 milioane de euro din Italia

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu a răspuns întrebărilor trimise de reporterii redacțiilor Snoop și Public Record, care au publicat materialul. A răspuns fratele său, omul de afaceri Ionuț Negoiță, care a declarat că el și părinții sunt asociați în firme „unde sunt profituri de niște zeci de milioane”

În iunie 2024 și ianuarie 2025, pensionarii Ilie și Lidia Negoiță, părinții primarului Robert Negoiță, au achiziționat două proprietăți în Civitavecchia, oraș aflat la o oră de Roma, pe litoralul Mării Mediterane.

Părinții lui Negoiță au plătit 2,8 milioane de euro pentru cele două proprietăți. Ionuț Negoiță, fratele primarului Sectorului 3, a confirmat sumele într-o discuție cu jurnaliștii.

A fost singurul membru al familiei care a răspuns la întrebări.

Robert Negoiță și Ionuț Negoiță. Foto: Cristian Nistor / Agerpres

Contactat de redacțiile Public Record și Snoop, Robert Negoiță nu a răspuns apelurilor. Inițial, telefonul său a răspuns tot cu robotul din Italia. El n-a răspuns nici mesajelor.

Primarul Sectorului 3 este cercetat în cazul drumurilor construite peste conducte de gaz, deschis după o investigație Recorder.

„Am fost în Italia de 10-15 ori”

Ionuț Negoiță a confirmat sumele și a declarat că a fost în Italia de 10-15 ori. Întrebat dacă l-a însoțit și primarul Sectorului 3, Ionuț Negoiță a spus: „Probabil, nu mi-aduc aminte, dar probabil. O dată, de două ori”.

Tot cu „probabil” a răspuns și la întrebarea referitoare la vizita italienilor și cazarea lor la hotelul familiei sale.

„Intrați și dumneavoastră și vedeți că eu împreună cu părinții mei suntem acționari în RIN Grand Estate, în RIN Resort & Spa, unde sunt profituri de niște zeci de milioane”, a argumentat el proveniența banilor.

„Să nu vă faceți griji pentru noi. Ați făcut o obsesie pentru noi” – Ionuț Negoiță

Întrebat despre problemele legale ale firmelor în care apar părinții săi, inclusiv de dosarul penal de la Tribunalul București, unde e inculpat el și alte patru firme, Negoiță a spus că e vorba despre „o făcătură de-asta, pe care le mai croșetați dumneavoastră. Care în instanță sunt cam demontate”.



„Dosarul ăsta care e foarte, să zic așa, de lungă durată, va fi în același punct. Pentru că nu e real ce sa spune acolo. Dar asta va dovedi instanța” – Ionuț Negoiță



Lidia și Ilie Negoiță nu au putut fi contactați.

Citește tot materialul pe Snoop.ro.